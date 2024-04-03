В Домодедове по просьбам жителей благоустроят сквер

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Сквер, расположенный рядом с железнодорожной станцией Белые Столбы в городском округе Домодедово, благоустроят по просьбам жителей, для этого землю, на которой расположен сквер, передали муниципальному Управлению капитального строительства, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«С просьбой о благоустройстве обратились в местную администрацию жители. Скоро сквер преобразится и станет местом для приятного отдыха», — отметила глава министерства Наталья Адигамова.В сквере обустроят клумбы, установят новые лавочки и урны, поменяют плитку, посадят деревья и организуют удобную парковку. Памятник солдатам Великой Отечественной войны, расположенный в сквере, тоже отремонтируют.
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