В Домодедове по просьбам жителей благоустроят сквер

Сквер, расположенный рядом с железнодорожной станцией Белые Столбы в городском округе Домодедово, благоустроят по просьбам жителей, для этого землю, на которой расположен сквер, передали муниципальному Управлению капитального строительства, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.