В Шаховской благоустроят Пугачёвскую плотину

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
Пугачёвская плотина будет благоустроена в городском округе Шаховская в текущем году, работы планируется завершить в июле, сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.
«Наша главная задача в этом проекте — добиться функциональности территории набережной для людей всех возрастов в любое время года», — отметил глава министерства Михаил Хайкин.Площадь, на которой будут развёрнуты работы по благоустройству, составляет 1,7 гектара. Здесь планируется установить спортивную и детскую площадки, а также беседки и теневые зоны, обустроить пирс и плотину. Кроме того, будут построены трибуны и откроется пункт проката спортивного инвентаря.
Благоустройство будет проводиться в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».
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