Подмосковные парки примут участие в международном смотрконкурсе «Хрустальное колесо»

На четыре балла оценивается транспортная загруженность дорог Московской области по состоянию на утро четверга, 13 июня, сложности с проездом фиксируются при движении в сторону столицы на трёх федеральных трассах и десяти шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.