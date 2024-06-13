Подмосковные парки примут участие в международном смотрконкурсе «Хрустальное колесо»

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Московская область может принять участие в XXII Международном смотрконкурсе «Хрустальное колесо». Об этом сообщила пресс-служба комиссии общественной палаты Российской Федерации по ЖКХ, строительству и дорогам.
Конкурс «Хрустальное колесо» проводится для выявления лидеров парковой отрасли и распространение лучших практик в сфере формирования комфортной городской среды.
«Парки могут принять участие в 22 номинациях, включая 5 номинаций в категории «Открытые парки». Конкурс является одной из старейших и наиболее авторитетных профессиональных состязательных площадок в индустрии развлечений, объединяющей городские парки, аквапарки, развлекательные центры, а также производителей аттракционов и игрового оборудования. Ежегодно в Конкурсе участвует более 100 конкурсантов. Победителей определяет экспертная конкурсная комиссия по итогам голосования», — рассказали в пресс-службе.
Для участия в конкурсе желающим необходимо подать заявку на официальном сайте проекта
до 10 сентября 2024 года.
Награждение победителей Конкурса состоится в рамках XXXIII Форума Профессионалов индустрии развлечений и отдыха в городе Сочи с 23 по 28 сентября 2024 года.
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