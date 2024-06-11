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Жители Подмосковья могут поучаствовать в смотр-конкурсе «Отражение»

11 июня 2024, 16:20
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

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Жителей Подмосковья приглашают поучаствовать в конкурсе ГКУ МО «Мособлпожспас». Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
ГКУ МО «Мособлпожспас» приглашает работников госучреждения, а также представителей подмосковных СМИ и жителей региона в возрасте старше 18 лет принять участие в творческом состязании.

«Смотр-конкурс проводится по трём номинациям. Принять участие в нем могут авторы печатных работ, видеоматериалов и фотографий, созданных в течение 2024 года и отражающих деятельность региональной противопожарно-спасательной службы. Победителей и призёров смотра-конкурса «Отражение» жюри определит до 1 октября 2024 года. Авторам лучших публикаций, фото и видеоматериалов вручат ценные призы, грамоты и кубки», — отметили в пресс-службе.



Приём заявок осуществляется до 1 августа 2024 года.

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В Подмосковье вводят дополнительные меры для надёжного электроснабжения 12 июня
11 июня 2024, 16:57

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Дополнительные меры по обеспечению надёжного электроснабжения потребителей в День России вводят в Московской области, они включают отмену плановых работ на объектах энергетической инфраструктуры и дежурство ремонтных бригад, сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.
«С 12 по 13 июня вводится круглосуточное дежурство руководства энергосетевых компаний «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго», а также их оперативного и оперативно-ремонтного персонала. (…) В праздничный день в Московской области отменяют все плановые работы и переключения, кроме тех, которые связаны с ликвидацией технологических нарушений», — говорится в сообщении.
На постоянном дежурстве в регионе будет свыше 650 ремонтных бригад, в их распоряжении более 930 единиц специальной техники. Кроме того, к работе подготовлена 241 передвижная генераторная дизель-установка.

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Подмосковные спасатели провели занятия по отработке способов спасения на воде
11 июня 2024, 16:40

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели занятия по отработке способов спасения на воде для учеников спортивной школы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Занятия прошли на территории туристической базы «Лопотово» в городском округе Солнечногорск.

«Во время занятия спасатели не только рассказали, но и показали на практике подросткам, как обезопасить себя и своих близких во время отдыха на водоеме, а также приемы оказания первой помощи. Работники подразделения научили ребят бросать спасательный круг и с помощью добровольца наглядно продемонстрировали, как правильно надевать спасательный жилет на себя и своего товарища», — поделился замначальника Сергей Яшин.

В конце тренировки сотрудники ведомства еще раз закрепили с обучающимися правила отдыха на водомах.

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#мособлпожспас
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Москвичам раскрыли, когда в город вернётся жара
Синоптик Позднякова спрогнозировала возвращение жары в середине июня
11 июня 2024, 16:03

Фото: iStock/Oleg Elkov

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что жара в столицу и область может вернуться 15-16 июня.
«Аккурат к 15 и 16 июня осадки прекратятся, наступит новый период в столичной погоде, начнется жара», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Позднякова.

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин спрогнозировал ливни и грозы уже в ночь с 12 на 13 июня.

«Суммарно ожидаем за сегодня-завтра и до утра 13 июня по области и по Москве от 60 до 80% месячной нормы — где-то 50%. Но всё равно это достаточно прилично с учётом того, что уже на сегодня у нас в Москве выпала почти месячная норма за прошедшие десять дней, а с учётом сегодняшних ночных осадков, которые ещё не учли, больше месячной нормы у нас уже есть», — отметил в беседе с RT Варакин.

Ранее климатолог и метеоролог Николай Терешонок заявил, что из-за глобального потепления количество смерчей может увеличится даже в Москве.

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#выходные
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#метеоролог
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В Пушкинском округе проверили качество ремонта дорог
11 июня 2024, 15:58

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

Депутат Мособлдумы Александр Легков вместе с депутатами фракции «Единая Россия» округа Пушкинский Анной Дунаевой и Ольгой Коровайцевой провел контроль качества ремонта дорог. об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Ремонт дорожного полотна проводится на на бульваре Зубова и прилегающей к библиотеке территории.

«В рамках проекта «Безопасные дороги» проводится регулярная проверка состояния дорог, выявление опасных участков, анализ причин аварий и разработка мер по обеспечению безопасности», — отметили в пресс-службе.

Основной целью проекта является сохранение жизни и здоровья граждан. Большинство дорог ремонтируется по просьбам и пожеланиям жителей. Также вся программа формируется на основе их наказов.

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#пушкинский округ
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В Красногорске обустроили заезд к Детскому клиническому центру
11 июня 2024, 15:53

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Устройство заезда к строящемуся в Красногорске Детскому клиническому центру имени Л.М. Рошаля завершено, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Длина двухполосной подъездной дороги составляет 400 метров, заезд построен в составе существующей дороги, соединяющей Речную улицу со столичным районом Митино. Движение по основному ходу дороги мы открыли в середине мая», — рассказал глава подмосковного Минтранса Алексей Гержик.
Он также рассказал, что сейчас ведётся укладка асфальта на парковках у клинического центра, а до конца текущего года будут установлены защитные экраны, завершено переустройство газопровода и проведено благоустройство.

В министерстве пояснили, что подъездная дорога была построена в рамках реализации масштабного плана по развитию сети дорог возле Детского клинического центра — крупнейшего областного медучреждения для маленьких пациентов.

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Стало известно, какие профессии неоправданно высоко оплачиваются
Опрос: Россияне считают зарплаты депутатов и госслужащих неоправданно высокими
11 июня 2024, 15:51

Фото: iStock/yacobchuk

Опрос сервиса SuperJob показал, что 17% россиян считают зарплаты депутатов необоснованно высокими, 13% назвали несправедливо большими доходы специалистов IT-сектора, 8% — госслужащих.
В рейтинг необоснованно больших доходов, по мнению опрошенных, попали также такие профессии, как начальники и руководители, футболисты, артисты, блогеры, а также банковские работники, риелторы, юристы и маркетологи.

Как передаёт RT, в исследовании приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Ранее опрос сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» показал, что россияне считают неуместными вопросы на собеседовании при трудоустройстве о знаках зодиака, а также о том, зачем нужна работа.

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В непогоду рестораторам Подмосковья стоит закрыть летние веранды
11 июня 2024, 15:49

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Минсельхоз рекомендует рестораторам закрыть веранды в период непогоды. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
На территории Московской области ожидаются ливни и грозы, сопровождающиеся шквалистым ветром.

«Неделя обещает быть дождливой. Для безопасности посетителей конструкции веранд должны быть укреплены, необходимо свернуть маркизы и убрать зонты, а мебель лучше занести в помещение», — поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Двойных.

Кроме этого, 12 июня прогнозируется самая сильная непогода. Также порывы ветра могут достигать до 17 метров в секунду. В такую погоду не стоит укрываться и оставлять автомобили под шаткими конструкциями и деревьями.

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В Московской области накануне Дня России проверили около 250 городских стел
11 июня 2024, 15:37

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Подмосковье в преддверии Дня России проверили более 250 городских стел и въездных групп. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Инспекторы ведомства проверили более 250 въездных стел, а также оценили состояние общественных территорий, которые часто становятся центрами притяжения во время праздничных гуляний», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Минчистоты МО

День России празднуют в стране, в том числе в Подмосковье, 12 июня. Ранее «Радио 1» сообщало, что несколько десятков парков Московской области проведут для посетителей тематические мероприятия.

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

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#московская область
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Депутат Лантратова предложила систему начисления баллов за ГТО при поступлении
11 июня 2024, 15:33

Фото: iStock/smolaw11

Депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с инициативой создать единую систему начисления дополнительных баллов за знак отличия ГТО при поступлении в вузы.
Она пояснила, что такая система может популяризировать занятия спортом среди молодёжи.

«Прошу рассмотреть возможность создания единой системы начисления дополнительных баллов для отличников ГТО при поступлении в вузы и предоставить позицию правительства РФ по данному вопросу», — приводит RT соответствующее обращение Лантратовой на имя заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко.

До этого сообщалось, что выпускник лыткаринской гимназии набрал 300 баллов по трём предметам на ЕГЭ.

«Александр Ноздрачев – выпускник лыткаринской гимназии №4. Он набрал 100 баллов сразу по трем предметам ЕГЭ: русскому, математике и химии», – приводит АГН «Москва» сообщение регионального министерства образования.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявлял, что после сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) можно будет провести экспертное обсуждение законопроекта его отмены

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