Жители Подмосковья могут поучаствовать в смотр-конкурсе «Отражение»

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Жителей Подмосковья приглашают поучаствовать в конкурсе ГКУ МО «Мособлпожспас». Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
ГКУ МО «Мособлпожспас» приглашает работников госучреждения, а также представителей подмосковных СМИ и жителей региона в возрасте старше 18 лет принять участие в творческом состязании.
Приём заявок осуществляется до 1 августа 2024 года.
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«Смотр-конкурс проводится по трём номинациям. Принять участие в нем могут авторы печатных работ, видеоматериалов и фотографий, созданных в течение 2024 года и отражающих деятельность региональной противопожарно-спасательной службы. Победителей и призёров смотра-конкурса «Отражение» жюри определит до 1 октября 2024 года. Авторам лучших публикаций, фото и видеоматериалов вручат ценные призы, грамоты и кубки», — отметили в пресс-службе.
Приём заявок осуществляется до 1 августа 2024 года.
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Мира Полтева