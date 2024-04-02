Стало известно, когда в Подмосковье включат фонтаны

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
На территории Московской области находится более 200 фонтанов, их планируется включить в последнюю субботу текущего месяца — 27 апреля, сообщает пресс-служба Минблагоустройства региона.
«В 2024 году на территории Подмосковья будет работать 241 фонтан. Запуск всех фонтанов запланирован на полдень 27 апреля», — говорится в сообщении.Перед запуском все фонтаны пройдут тщательную проверку. Специалисты удостоверятся в исправности инженерных систем и отрегулируют высоту струй. Кроме того, территорию рядом с фонтанами благоустроят.
Ранее сообщалось, что в Московской области перед летним сезоном проверили 194 парка, в них было обнаружено более 11,5 тыс. дефектов — текущих и ресурсных. Все дефекты планируется устранить до 26 апреля.
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