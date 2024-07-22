Подмосковные парки за неделю посетили более 1,8 млн человек

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
Свыше 1,8 млн человек приняли парки Московской области за минувшую неделю — с 15 по 21 июля, число посетителей выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 201 тысячу, сообщает пресс-служба регионального министерства благоустройства.
«Парки на прошлой неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Подмосковья. Всего на территории региона функционирует 194 парка культуры и отдыха», — отметил глава областного Минблагоустройства Михаил Хайкин.Самым посещаемым парком Подмосковья на прошлой неделе стал парк «Пехорка» в Балашихе — там побывали 88 тысяч человек. На второе место вышел парк Толстого в Химках, принявший за семь дней 56 тысяч гостей. На третьем месте оказался Центральный парк в Пушкине с 43 тысячами посетителей. Четвёртое место занял Сестрорецкий парк в Клину, где побывали 40 тысяч человек, а замыкает недельный топ-5 популярности парк Мира в Мытищах с 39 тысячами гостей.
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