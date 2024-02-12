Подмосковные парки за неделю посетили более миллиона человек

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
Около 1,2 млн посетителей приняли парки Московской области за неделю с 5 по 11 февраля, это более чем на 300 тысяч превышает показатели за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Минблагоустройства региона.
«На минувшей неделе парки стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области. Их посетили 1,2 млн человек — это на 324 тысячи посетителей больше, чем за то же время в прошлом году», — цитируются в сообщении слова главы министерства Михаила Хайкина.Отмечается, что в будние посещаемость в среднем составляла 170 тысяч человек в день. В субботу и воскресенье посетителей было примерно по 200 тысяч.
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Лев Каштанов