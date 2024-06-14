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Подмосковные педагоги посетили первое занятие по управлению беспилотниками

14 июня 2024, 22:17
Фото: пресс-служба Минобразования МО

Фото: пресс-служба Минобразования МО

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Первое практическое занятие по использованию беспилотных авиационных систем в образовании прошло для подмосковных педагогов и руководителей центров «Точка роста». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.


«Курс помог освоить передовые технологии в применении беспилотников. Первый поток обучающихся представлял городские округа Богородский, Чехов, Орехово-Зуевский, Электросталь, Павлово-Посадский, Балашиха, Шатура и Талдомский. Участники занятий изучили симуляторы полётов, обновление прошивки автопилота квадрокоптеров, настройку параметров для пилотирования через смартфоны и пульты управления», – говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, все эти навыки позволят педагогам отбирать и готовить команды учеников 5-9 классов для участия в региональных соревнованиях «Юные пилоты».

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#подмосковье
#московская область
545-летие Иосифо-Волоцкого монастыря отметили божественной литургией
14 июня 2024, 21:45

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.

Иосифо-Волоцкий монастырь в Волоколамском городском округе отметил 545-летие, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Как свидетельствуют монастырские летописи, 14 июня 1479 года чудесным образом было обретено место для возведения монашеской обители.
«В честь праздника в Успенском соборе монастыря состоялась божественная литургия. Её возглавил председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству, наместник Донского Ставропигиального мужского монастыря Москвы митрополит Каширский Феогност. Он прочитал поздравление от Патриарха Кирилла по случаю 545-летия со дня основания монастыря и 35-летия возобновления в нём иноческой жизни», – говорится в сообщении.
Монастырский хор исполнил богослужебные песнопения. По окончании литургии присутствующие прочитали молитву перед мощами святого Иосифа Волоцкого.

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Блогера Данилу Поперечного* признали иноагентом в России
Минюст России признал блогера Данилу Поперечного* иноагентом
14 июня 2024, 21:33

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Иноагентом в России признан блогер Данила Поперечный*. Об этом сообщается на сайте Минюста. Уточняется, что Поперечный был респондентом на информационной площадке иностранного агента, а также создавал материал иноагента для неограниченной аудитории.
«Выступал против СВО, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ, а также ВС РФ. Получал поддержку со стороны иностранных источников, проживает за пределами РФ», – говорится в сообщении ведомства.

Об эмиграции Поперечного в Штаты стало известно в январе прошлого года. В июне он продал недвижимость в Питере за 35 миллионов рублей.

По словам комика, он уже жил в Польше и на Украине, поэтому у него «вообще нет проблем» с эмиграцией.

​*Признан иноагентом в РФ.

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#блогер
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В Дубне собрались более 20 делегаций российских наукоградов
14 июня 2024, 21:04

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В Дубне отпраздновали День наукоградов Московской области, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. На площадке особой экономической зоны «Дубна» развернули выставку достижений ключевых предприятий города.
Свою продукцию представили Объединённый институт ядерных исследований, ГосМКБ «Радуга», Центр космической связи «Дубна», НПО «Криптен» и другие – всего более 20 предприятий, 12 из которых являются резиденами ОЭЗ «Дубна».

Вторая часть мероприятия прошла в Доме международных совещаний ОИЯИ и была посвящена развитию наукоградов. В научной конференции «Наукограды России: задачи современного этапа развития» участвовали представители власти, руководители наукоградов, представители градообразующих предприятий, образовательных учреждений Москвы и области. Модератором выступил директор ОИЯИ Григорий Трубников.

На рабочей встрече обсудили важные для наукоградов вопросы: развитие кадрового потенциала, центров дополнительного образования, программ наставничества по формуле «школа – вуз – предприятия», создание технопарков, обеспечение работников наукоградов комфортным жильём и другие проблемы.

В мероприятии приняли участие более 20 делегаций наукоградов России и близлежащих городов. Всего Дубну посетили более 250 участников.

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#оэз «дубна»
#наука
#наукоград
#подмосковье
#московская область
#учёный
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Путин пообещал предложить работу ушедшему на СВО экс-мэру Краснодара
Путин пообещал сделать предложение по работе ушедшему на СВО мэру Краснодара
14 июня 2024, 20:21

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин пообещал сделать предложение по работе экс-мэру Краснодара, депутату Госдумы Евгению Первышову.
Об этом российский лидер заявил во время встречи с участниками программы «Время героев».

После выступления Путин спросил у одного из участников, где тот работал до мобилизации. Выяснилось, что Первышов был и остается депутатом Госдумы.

Осенью 2022 года он согласовал решение с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и отправился на фронт добровольцем. Первышов вернулся с СВО осенью 2023 года.

Первышов был избран от Краснодара, где был мэром с 2016 года по 2021 год.

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#владимир путин
#подмосковье
#краснодарский край
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По заявкам жителей Подмосковья отремонтировали почтовые ящики в 400 подъездах
14 июня 2024, 20:05

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Подмосковные управляющие компании с начала года отремонтировали по заявкам жителей почтовые ящиков примерно в 400 подъездах многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
«Со временем почтовые ящики выходят из строя: ломаются дверцы, замки требуют замены, краска стирается. Инспекторы с начала текущего года проконтролировали отработку около 400 задач по ремонту ящиков для корреспонденции в подъездах региона. Обслуживает почтовые ящики управляющая компания дома», – пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что если требуется ремонт или замена почтовых ящиков, нужно обратиться в свою управляющую организацию или Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО. Узнать свою управляющую компанию можно на сайте.

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#минчистоты
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#московская область
#мкд
#дома
#жители
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Для жителей Подмосковья составили список автобусных маршрутов к грибным местам
14 июня 2024, 19:46

Фото: Istockphoto / Marco_de_Benedictis

В Московской области стартовал летний грибной сезон. Подмосковный Минтранс выложил список маршрутов общественного транспорта, на котором можно добраться до мест тихой охоты, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ориентиром для грибников могут служить железнодорожные станции, до которых можно доехать на пригородных поездах и на автобусах. Больше всего грибов в этом году заметили у станций Белорусского направления, таких как Сушинская, Петелино, Портновская, Тучково и Дорохово. Там растут подосиновики, подберёзовики и белые грибы. До некоторых станций можно доехать и на восьми автобусных маршрутах.

Второе направление сбора грибов – Волоколамское. Добраться до грибных мест можно, доехав до остановки «Станция МЦД Опалиха». Туда следуют пять маршрутов.

В Наро-Фоминском округе грибные места расположены у станции Победа, до которой можно доехать автобусами маршрута №55.

В Подольске тоже есть хорошие места для сбора грибов – доехать туда можно на пригородных поездах до станции Львовской и на автобусах пяти маршрутов.

Список всех маршрутов можно найти на сайте Минтранса Подмосковья.

Как отметили в ведомстве, на всех маршрутах действуют льготы по социальным картам жителей Подмосковья. Оплатить проезд можно банковскими и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

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#подмосковье
#московская область
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Следственный комитет попросил продлить арест экс-замминистра обороны Иванову
14 июня 2024, 19:39

Фото: istockphoto/Marvin Samuel Tolentino Pineda

В Басманный районный суд города Москвы поступило ходатайство следователя. В нём содержится запрос о продлении срока содержания под стражей бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова.
Бывшему замминистра, курировавшему в оборонном ведомстве работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере, напоминает РИА Новости. Изначально он был арестован до 23 июня.

По версии следствия, Тимур Иванов вступил в сговор с третьими лицами с целью получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства обороны. Ему вменяю в вину получение взяток на сумму около миллиарда рублей. Сам экс-замминистра вину не признаёт.

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#взятка
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Испанские слизни в Подмосковье: чем опасны, как бороться, советы экспертов
14 июня 2024, 19:29

Фото: Istockphoto / xiao zhou

В телеграм-каналах появились сообщения о том, что в Москве и Подмосковье заметили испанских слизней, опасных для человека и для урожая. Этот слизень – инвазивный для столичного региона вид, сообщил начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.

Откуда взялись испанские слизни

Фото: Istockphoto / Wirestock

По словам специалиста, оранжевого слизня завезли около 10 лет назад, скорее всего, с посадочным материалом из европейских питомников.
«Оценить его влияние на нашу экосистему в полной мере пока невозможно, так как ещё нет комплексных научных исследований. Однако считаю, что говорить о засилье испанских слизней в Москве пока не приходится. Наши зимы, в отличие от европейских, для них жёсткие. В холодное время выживают далеко не все слизни», – рассказал Кунафин РИА Новости.
По другим предположениям, испанских слизней завезли с партиями фруктов и овощей из Европы. Часть, возможно, попала в природу из домашних террариумов.

Опасность для человека и урожая

Фото: Istockphoto / Alexandr Lebedko

Оранжевые испанские слизни отличаются прожорливостью, активно размножаются и угрожают урожаю овощей и фруктов. Кроме того, из-за своей всеядности они являются переносчиками паразитов, вирусов и бактерий, вызывающих в том числе менингит.

Как отметила садовник Ботанического сада МГУ Мария Цикура, испанский слизень – брюхоногий моллюск отряда лёгочных улиток. Длина тела взрослой особи может достигать 12 см, а окрас варьируется от коричневого до ярко-оранжевого. По словам Цикуры эксперта, это главный вредитель Европы.
«Нашествие испанского слизня опасно и для человека. Из-за своих пищевых пристрастий он становится переносчиком различных инфекций, в числе которых кишечная палочка, а также гельминты и нематоды», – пояснила эксперт РИАМО.

Как бороться с испанскими слизнями

Фото: Istockphoto / Ryhor Bruyeu

Размножение оранжевых испанских слизней в подмосковных огороды можно остановить собственными силами, рассказал «Радио 1» председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов.
«Для борьбы со слизнями нужно в первую очередь навести порядок на участке, чтобы не было ни сорняков, ни запущенных мест. Канавы должны быть окошены, так как заросли сорняков – заповедник для слизней. Там они размножаются, откармливаются и расползаются по всему участку и повреждают всё, что попадётся на пути», – предупредил Туманов.
Для борьбы со слизнями можно расставить ловушки, продолжил садовод.

«Надо прикопать консервную банку, налить в неё немного воды, а лучше пива. Слизни чувствуют этот запах и собираются там днём. Дело в том, что днём слизень активно ползать не может, он теряет слизь. Поэтому в солнечный день он ищет укрытие и заползает туда. А ловушки – лучшее укрытие. Днём их надо регулярно проверять, выбирать оттуда слизней и уничтожать», – посоветовал собеседник «Радио 1».
Можно использовать и отравленные приманки. Однако не стоит делать их самостоятельно – лучше купить в магазине.

«Имейте в виду, что эта приманка – высокого класса опасности и для теплокровных, поэтому работайте в печатках и раскладывайте её так, чтобы кошки, собаки и птицы не могли её попробовать, потому что они могут отравиться», – отметил Туманов.
Можно использовать и такие методы, как «ночная охота».

«Слизни – каннибалы, и своего собрата они съедят с огромным удовольствием. Это можно использовать, чтобы их уничтожать. Если вы выходите ночью с фонариком, давите на дорожке этих слизней, то на это место через 10-15 минут сползутся ещё несколько. Вы их хватаете и давите», – заключил эксперт.
Некоторые дачники советуют разводить кур и уток, чтобы птицы помогли избавиться от вредителей естественным путём.

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#садовод
#подмосковье
#московская область
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В Италии задержан бывший вице-губернатор Кемеровской области Дмитрий Чиракадзе
14 июня 2024, 18:28

Фото: istockphoto/Gennaro Leonardi

В Италии местные правоохранители задержали основателя портала «Право.ру» и бывшего вице-губернатора Кемеровской области Дмитрия Чиракадзе. Он проходит по делу об организации побега сына экс-губернатора Красноярского края из-под домашнего ареста.
О задержании Чиракадзе по обвинению в организации побега Артёма Усса сообщили итальянские издания L'Unione Sarda и Corriere della Sera. Как пишут журналисты, на Чиракадзе вышли после того, как один из арестованных членов группы, помогавшей Уссу в побеге, рассказал следователям, что за помощью к нему обратилась жена Усса Марина Ягодина и гражданин России, называвший себя Димой. Ягодина в 2023 году была также помещена под домашний арест в Италии, но смогла вылететь в Россию за несколько дней до побега мужа.

Артём Усс был задержан в октябре 2022 года по запросу США. Американские власти обвиняли его в закупке подсанкционной электроники двойного назначения и военных технологий, а также в незаконных сделках и отмывании денег. Из-под домашнего аресты сын красноярского экс-губернатора сбежал после того, как миланский суд принял решение о его экстрадиции в Соединённые Штаты. Свой побег Усс объяснил тем, что не верит в американское правосудие.

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