Подмосковные педагоги посетили первое занятие по управлению беспилотниками

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Первое практическое занятие по использованию беспилотных авиационных систем в образовании прошло для подмосковных педагогов и руководителей центров «Точка роста». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.
«Курс помог освоить передовые технологии в применении беспилотников. Первый поток обучающихся представлял городские округа Богородский, Чехов, Орехово-Зуевский, Электросталь, Павлово-Посадский, Балашиха, Шатура и Талдомский. Участники занятий изучили симуляторы полётов, обновление прошивки автопилота квадрокоптеров, настройку параметров для пилотирования через смартфоны и пульты управления», – говорится в сообщении.Как отметили в министерстве, все эти навыки позволят педагогам отбирать и готовить команды учеников 5-9 классов для участия в региональных соревнованиях «Юные пилоты».
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Лора Луганская