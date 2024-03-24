Подмосковные педиатры осмотрели почти 330 детей из Белгорода

Фото: пресс-служба Московской области
Подмосковные врачи осмотрели прибывших из Белгородской области детей. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе правительства Московской области.
Фото: пресс-служба Московской области
Всем нуждающимся в помощи детям будет оказано необходимое лечение, а также будут проведены консультации.
По итогам осмотров троих ребят направили на стационарное лечение.
В воскресенье, 24 марта, группа детей и их родителей прибыли из обстреливаемой Белгородской области в Подмосковье. Их разместили на базах детских оздоровительных лагерей.
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Анастасия Чинкова