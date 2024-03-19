Подмосковные подростки могут принять участие во всероссийском форуме

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Молодежь Подмосковья может принять участие в форуме по информационно-просветительскому контенту «Курс молодого бойца. Информационный фронт». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Стартовал приём заявок на Всероссийский форум «Курс молодого бойца. Информационный фронт».
Стоит отметить, что заявку модно заполнить на сайте ФГАИС «Молодёжь России» до 27 марта 2024 года. Мероприятие направлено на привлечение внимание подрастающего поколения, которые занимаются созданием просветительского информационного контента в Интернете.
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«На форуме пройдут образовательные лекции, практикумы, мастер-классы, спортивные состязания и досуговая программа. Участники научатся методике работы с информацией, формированию личного контента, эксклюзивному освещению информационных поводов в социальных сетях, способам борьбы с фейками, особенностям профессиональной журналистики и многому другому», — поделились в министерстве.
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Мира Полтева