Подмосковные полицейские провели акцию против ксенофобии

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО
Профилактическую беседу со школьниками провели полицейские из подмосковных Мытищ в рамках акции «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути!», сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Инспектор по делам несовершеннолетних рассказала собравшимся школьникам, как проявляются экстремизм и ксенофобия и как обезопасить себя от возможных угроз», — говорится в сообщении.Ребятам рассказали, как важно сохранять бдительность, общаясь в социальных сетях с неизвестными собеседниками, так как это могут быть вербовщики экстремистских организаций.
Школьникам также напомнили об ответственности за пропаганду экстремистских идей и за заведомо ложные сообщения о терактах.
Кроме того, ребят призвали не размещать в открытом доступе личные данные — этой информацией могут воспользоваться экстремисты.
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