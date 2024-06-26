Стало известно, откуда начался пожар во Фрязино

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Пожар в здании в подмосковном Фрязино начался в цеху по производству световых изделий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
24 июня произошел пожар в административном здании на территории промзоны во Фрязине. Площадь возгорания достигла 5 тысяч квадратных метров. Пламя охватило этажи с пятого по восьмой. Четыре этажа выгорели полностью.
Официально известно о шестерых погибших. По данным СК РФ причиной гибели людей стало нарушение требований пожарной безопасности. Следствие задержало заместителя генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Исприн», а также представителя собственника здания.
Ранее сообщалось, что здание фрязинского института «Платан», где накануне погибли девять человек, снова горит. Уточняется, что пламя появилось на последних этажах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Если собрать воедино все показания очевидцев и свидетелей, то пожар возник в цеху по производству световых изделий из-за не выключенного оборудования», — сообщил источник агентства.
Официально известно о шестерых погибших. По данным СК РФ причиной гибели людей стало нарушение требований пожарной безопасности. Следствие задержало заместителя генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Исприн», а также представителя собственника здания.
Ранее сообщалось, что здание фрязинского института «Платан», где накануне погибли девять человек, снова горит. Уточняется, что пламя появилось на последних этажах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова