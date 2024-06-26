Начались задержания по делу о пожаре во Фрязино

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Подозреваемых в оказании небезопасных услуг, повлекших гибель людей в результате пожара в подмосковном городе Фрязино, задержали. Об этом сообщил СК РФ в своем Telegram-канале.
24 июня произошел пожар в административном здании на территории промзоны во Фрязине. Площадь возгорания достигла 5 тысяч квадратных метров. Пламя охватило этажи с пятого по восьмой. Четыре этажа выгорели полностью. Официально известно о шестерых погибших.
В сообщении говорится, что в рамках расследования уголовного дела (часть 3 статьи 238 УК РФ) задержан заместитель генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Исприн», а также представитель собственника здания.
Ранее сообщалось, что здание фрязинского института «Платан», где накануне погибли девять человек, снова горит. Уточняется, что пламя появилось на последних этажах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В сообщении говорится, что в рамках расследования уголовного дела (часть 3 статьи 238 УК РФ) задержан заместитель генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Исприн», а также представитель собственника здания.
Ранее сообщалось, что здание фрязинского института «Платан», где накануне погибли девять человек, снова горит. Уточняется, что пламя появилось на последних этажах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова