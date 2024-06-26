Начались задержания по делу о пожаре во Фрязино

В Пермском крае вынесли приговор подростку, который летом 2023 года изнасиловал и сжег свою одноклассницу. Юношу приговорили к 9 годам и 10 месяцам воспитательной колонии, сообщает краевая прокуратура.

Сожжение девушки-подростка

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Следствие и показания убийцы

«Она пила самогон, а я воду. Знал, что утром приедут родители и поймут, что я пьян. Мы легли на кровать в моей комнате, и между нами произошел половой акт. Потом ей стало плохо, она попросила вывести ее на улицу», — передает показания преступника «КП».

«Она загорелась, ни звука, ни движений не было. Убивать ее не хотел!», — утверждает подросток.

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«Я виноват лишь в том, что не вызвал ей скорую»

На заседании 18 июня 2024 года подросток выступил с последним словом. Вся его речь заняла не больше минуты, а читал он её по бумажке. Юноша сказал, что хочет принести соболезнования родным погибшей. Обвиняемый считает себя виноватым только в том, что не вызвал скорую помощь, оставил пострадавшую после того, как она упала около железной дороги, и ушел, не защитив ее. Он также заявил, что был вынужден оговорить себя под давлением полицейских. Свою вину изверг не признал.

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Приговор