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Начались задержания по делу о пожаре во Фрязино

СК сообщил о задержании 2 подозреваемых по делу о пожаре в подмосковном Фрязино
26 июня 2024, 09:18
Фото: istockphoto/blinow61

Фото: istockphoto/blinow61

Подозреваемых в оказании небезопасных услуг, повлекших гибель людей в результате пожара в подмосковном городе Фрязино, задержали. Об этом сообщил СК РФ в своем Telegram-канале.
24 июня произошел пожар в административном здании на территории промзоны во Фрязине. Площадь возгорания достигла 5 тысяч квадратных метров. Пламя охватило этажи с пятого по восьмой. Четыре этажа выгорели полностью. Официально известно о шестерых погибших.

В сообщении говорится, что в рамках расследования уголовного дела (часть 3 статьи 238 УК РФ) задержан заместитель генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Исприн», а также представитель собственника здания.



Ранее сообщалось, что здание фрязинского института «Платан», где накануне погибли девять человек, снова горит. Уточняется, что пламя появилось на последних этажах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Стало известно, откуда начался пожар во Фрязино
Пожар во Фрязино начался из-за замыкания в оборудовании в цеху световых изделий
26 июня 2024, 09:59

Фото: iStock/Distortion Media

Пожар в здании в подмосковном Фрязино начался в цеху по производству световых изделий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
24 июня произошел пожар в административном здании на территории промзоны во Фрязине. Площадь возгорания достигла 5 тысяч квадратных метров. Пламя охватило этажи с пятого по восьмой. Четыре этажа выгорели полностью.

«Если собрать воедино все показания очевидцев и свидетелей, то пожар возник в цеху по производству световых изделий из-за не выключенного оборудования», — сообщил источник агентства.

Официально известно о шестерых погибших. По данным СК РФ причиной гибели людей стало нарушение требований пожарной безопасности. Следствие задержало заместителя генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Исприн», а также представителя собственника здания.

Ранее сообщалось, что здание фрязинского института «Платан», где накануне погибли девять человек, снова горит. Уточняется, что пламя появилось на последних этажах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Карелии во время турпохода погиб семилетний ребёнок
26 июня 2024, 09:45

Фото: istockphoto/Artur Bogacki

На Ладожском озере во время туристического похода погиб семилетний ребёнок. Трагедия произошла в Лахденпохском районе Карелии.
Как сообщили в пресс-службе МЧС России, группа туристов, состоявшая из взрослых и детей, отдыхала на острове Путсаари. Во время прогулки семилетний ребёнок отстал от общей группы. Его потеряли из виду. Хватились ребёнка быстро и нашли буквально через несколько минут. Мальчик был в воде и уже не подавал признаков жизни.

Сотрудники МЧС напоминают, что детей не следует оставлять без присмотра даже на короткое время. Отвесные берега и обрывы представляют серьёзную опасность даже для взрослых, а маленький ребёнок, упавший с них в воду, становится совершенно беспомощным. Ответственность за безопасность детей лежит на сопровождающих их взрослых, напоминают специалисты МЧС.

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В гараже у жителя Подмосковья нашли 11 килограммов наркотиков
26 июня 2024, 08:58

Фото: istockphoto/Dzurag

В Московской области правоохранители обнаружили в гараже 24-летнего мужчины 11 килограммов наркотических веществ. Гараж располагается в деревне Васьково в Чехове.
Житель Мытищ, в собственности которого находится гараж, задержан по подозрению в незаконном обороте запрещённых веществ. При обследовании постройки полицейские обнаружили и изъяли 100 ёмкостей с различными жидкостями. В припаркованной рядом машине находились ещё 16 канистр с аналогичным содержимым.

Проведённая экспертиза показала, что в одной из канистр находилось производное вещество N-метилэфедрона массой более 11 килограммов. Содержимое остальных ёмкостей также будет исследовано.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Задержанный помещён в следственный изолятор.

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#уголовное производство
#гараж
#полицейские
#мужчины
#подмосковье
#наркотики
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Семья из Подмосковья 11 лет воспитывала чужого ребенка из-за ошибки роддома
26 июня 2024, 08:54

Фото: iStock/Halfpoint

Татьяна Солдатова рассказала, как 11 лет воспитывала чужого ребенка. Началось все с подозрений ее мужа в измене. Об этом пишет «КП».
По данным издания, супруг женщины решил, что она ему изменяет. Он сдал ДНК-тест, чтобы узнать, от него ли все дети. Выяснилось, что одна из дочерей ему не родная.

На 28-й неделе у Татьяны преждевременно отошли воды. Рожать ее повезли в Павлово-Посадскую ЦРБ. Девочка родилась недоношенной, поэтому ее поместили в кувез.

«Детки все были очень похожи, лежали с закрытыми глазами. Единственное, что я запомнила, — пушок у моей дочки. Она родилась такая волосатенькая», — рассказала женщина.

Врачи решили, что девочку нужно перевести в отделение патологии новорожденных в больницу подмосковного Королева. По словам матери, у ребенка остановилось сердце. Женщина подержала дочку на руках, но поехать в Королев вместе с ней на скорой её не пустили. Ей пришлось добираться самостоятельно. В больнице Татьяну отвели в палату к ребенку.

«Сказали: «Вот ваша девочка». А я смотрю и вздыхаю: «Вы знаете, она какая-то другая». Врачи лишь отмахнулись: «Дети меняются»», — рассказала мать.

Только спустя время стало известно, что во всем виновата ошибка и подмена детей в роддоме при одной из больниц Подмосковья. Обе семьи подали на больницу исковое заявление в суд и добились компенсации.

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Около атакованных пляжей Севастополя нашли неразорвавшийся боеприпас
В акватории Севастополя водолазы МЧС нашли неразорвавшийся кассетный снаряд
26 июня 2024, 06:58

Фото: istock / DmyTo

Неразорвавшийся кассетный боеприпас нашли в акватории в районе пляжей в Учкуевке и Любимовке, который 23 июня обстреляли украинские войска. Об этом информирует пресс-служба МЧС России.
«Севастопольскую акваторию после ракетного удара обследуют специалисты МЧС России. Водолазы Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю ведут работы в районе пляжей «Учкуевка» и «Любимовка»... Обнаружен один неразорвавшийся кассетный боеприпас. Планируется его уничтожение на месте», — сказано в сообщении.
Указано, что специалисты изучили уже 2 гектара морского дна, по плану осмотреть еще 4,5. Помимо этого, пиротехники исследовали берег в зоне атаки ВСУ. Отмечается, что к работам привлечены 19 человек, 4 автомобиля и плавсредство.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю при помощи дальнобойных ракет ATACMS американского производства. Четыре снаряда из пяти сбили силы противовоздушной обороны, один, отклонившись от траектории, взорвался над общественным пляжем в Учкуевке. Ранее появилось видео из севастопольского кафе во время ракетного обстрела.

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#человек
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#всу
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Уничтоженный в Дербенте боевик оставил долги по кредиту
Предполагаемый террорист из Дербента Кагиров оставил близким долги по кредиту
26 июня 2024, 06:24

Фото: istock / Dmitrii Bykanov

Один из возможных участников террористической атаки в Дербенте Республики Дагестан оставил родственникам долги по кредиту. Об этом информирует РИА Новости.
По данным издания, 28-летний Гаджимурад Кагиров должен порядка 70 тысяч рублей, из них 66 578,87 рублей является непогашенным займом. Долг висит с 2023 года.

Помимо этого, у Кагирова есть задолженность в размере 1792,84 рублей за 2022 год и еще один долг в размере 900 рублей.

23 июня в Дагестане произошло несколько терактов. В городе Дербент на православный храм и синагогу были совершены нападения, а в Махачкале обстрелян пост ДПС. Среди террористов оказались дети главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Осман и Адиль. По последней информации, жертвами терактов стали 21 человек, более 40 правоохранителей были ранены.

Ранее МВД показало задержанного за шутку про перестрелку в Махачкале. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Изнасиловал, кинул на рельсы и сжёг: Как наказали подростка-изверга за убийство девочки
Детали страшной трагедии в Октябрьском, где изнасиловали и подожгли школьницу
26 июня 2024, 06:00

Фото: istock / -madfly-

В Пермском крае вынесли приговор подростку, который летом 2023 года изнасиловал и сжег свою одноклассницу. Юношу приговорили к 9 годам и 10 месяцам воспитательной колонии, сообщает краевая прокуратура.
Что известно об этой страшной трагедии — в материале «Радио 1».

Сожжение девушки-подростка

Утром 8 июля 2023 года в поселке Октябрьский машинист поезда заметил на железнодорожных путях тело голой девушки. Отметим, что станция находится в нескольких сотнях метров от дома убийцы.

Школьница была только в носках, а тело было очень сильно обожжено. Машинист проинформировал дежурного, тот вызвал на место бригаду скорой помощи. Прибывшие медики смогли привести 16-летнюю девушку в сознание, она назвала свое имя и возраст. Пострадавшую доставили в местную больницу.

Из-за крайне тяжелого состояния и огромного процента ожогов на теле, девочку не удалось транспортировать в Пермь. Пострадавшую доставили в краевой ожоговый центр при помощи вертолёта санавиации только через два дня. К сожалению, это не помогло, и утром 18 июля школьница скончалась.
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Следствие и показания убийцы

Заниматься расследованием этого дела поручили самым опытным следователям.

По информации силовиков, убийца пригласил девушку в гости к себе домой, напоил спиртным, а затем изнасиловал.
«Она пила самогон, а я воду. Знал, что утром приедут родители и поймут, что я пьян. Мы легли на кровать в моей комнате, и между нами произошел половой акт. Потом ей стало плохо, она попросила вывести ее на улицу», — передает показания преступника «КП».
Когда девочка поняла, что над ней надругались и попыталась сбежать, молодой человек догнал ее и несколько раз ударил по голове, боясь, что правда вскроется.

На суде парень заявлял, что она сама вышла на улицу в одних носках. Он пытался одеть девушку, но ничего не вышло. В таком виде она якобы решила отправиться к подруге.

Юноша утверждает, что школьница упала и ударилась головой об рельс. Испугавшись крови, молодой человек не стал вызывать скорую, а пошёл домой за бутылкой бензина.
«Она загорелась, ни звука, ни движений не было. Убивать ее не хотел!», — утверждает подросток.
Убийцу быстро нашли и задержали. Парня отправили в СИЗО, где он находился на протяжении всего расследования.

Изначально следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Позднее ему вменили три статьи: «Убийство с особой жестокостью человека, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное для сокрытия другого преступления»; «Изнасилование несовершеннолетней»; «Уничтожение имущества».

Суд установил, что подросток сначала совершил в отношении своей знакомой «особо тяжкое преступление», после чего попытался замести следы с использованием пламени.
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Версии местных жителей

С трагической гибели девушки-подростка прошел год, но местные жители все еще обсуждают детали этого зверского убийства и возможных участников преступления. Согласно одной из версий, в процессе сожжения тела девочки рядом находились еще два молодых человека, однако их алиби подтвердилось.

Также существует мнение, что результаты анализов убийцы могли подменить. Отец преступника ветеран МВД, мать тоже работает в правовой сфере. В крови подростка не были выявлены наркотические средства, поэтому местные жители считают, что отец попросил лабораторию подменить анализ.

«Я виноват лишь в том, что не вызвал ей скорую»

К рассмотрению уголовного дела в отношении подростка приступили 13 марта 2024 года. Семья душегуба наняла четырех адвокатов. Они утверждали, что половой акт между подростками был по обоюдному согласию.

Суд по этому громкому случаю длился больше двух месяцев. Заседания проходили в закрытом режиме, поскольку речь шла о несовершеннолетних и половой неприкосновенности.

На заседании 18 июня 2024 года подросток выступил с последним словом. Вся его речь заняла не больше минуты, а читал он её по бумажке. Юноша сказал, что хочет принести соболезнования родным погибшей. Обвиняемый считает себя виноватым только в том, что не вызвал скорую помощь, оставил пострадавшую после того, как она упала около железной дороги, и ушел, не защитив ее. Он также заявил, что был вынужден оговорить себя под давлением полицейских. Свою вину изверг не признал.

На время заседаний подсудимому позволили подготовиться и сдать ЕГЭ, чтобы у него была возможность поступить в ВУЗ. Это вызвало волну негодования среди пользователей соцсетей: «Яна (имя изменено — ред.) тоже могла сдавать экзамены и поступать в институт, но она в земле лежит!»

Защита фигуранта продолжает настаивать, что суд прошел с множеством нарушений, а подросток, оказавшийся на скамье подсудимых, не виновен и приговор будет обжалован в вышестоящей инстанции.
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Приговор

В понедельник, 24 июня, в Октябрьском районном суде 17-летнему подростку вынесли приговор.

Парня признали виновным в изнасиловании, убийстве и умышленном повреждении имущества. Ему назначили 9 лет и 10 месяцев воспитательной колонии. Подростку будет учтён срок, который он провёл в СИЗО.

Помимо этого, суд решил взыскать в пользу родственников девочки 15 миллионов рублей, в том числе 4,7 миллиона отцу и 100 тысяч за похороны. До совершеннолетия подсудимого выплачивать моральный ущерб должны его родители, а после — он сам.

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#поджог
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Мусина подозревают в поставке зарубежных радиостаний
РИА Новости: глава «Уральских заводов» Мусин поставлял зарубежные радиостанции
26 июня 2024, 05:11

Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев

Арестованный гендиректор «Уральских заводов» Василий Мусин поставил в рамках государственного контракта зарубежные радиостанции вместо российских. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.
Мусина заключили под стражу 24 июня за мошенничество при выполнении гособоронзаказа. Его арестовали до 17 августа 2024 года.

Гендиректора «Уральских заводов» обвиняют в особо крупном мошенничестве (статья 159 часть 4 УК РФ). По версии следствия, он обманом похитил выделенные МВД России деньги, предназначенные для выполнения государственного оборонного заказа.

Ранее стало известно, что заместитель министра обороны России Тимур Иванов оставлен под стражей до 23 сентября по обвинению в получении крупной взятки. Ему предъявлены обвинения в коррупции, связанной с деятельностью подрядчиков в оборонной сфере.

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#преступление
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#россия
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МВД показало задержанного за шутку про перестрелку в Махачкале
МВД задержало мужчину, который пошутил про перестрелку в Дагестане
26 июня 2024, 04:00

Фото: istock / Diy13

Вечером 25 июня в центре Махачкалы прошла полицейская операция, очевидцы сообщали о звуках стрельбы, а власти просили людей укрыться. В МВД сообщили, что причиной операции стала неудачная шутка местного жителя про «скорое начало перестрелки», пишет РБК.
Шутника задержали и доставили в отдел. На опубликованном правоохранителями видео мужчина заявил, что проходя мимо сидевших на скамейке девушек сказал им про то, что им лучше не покидать свои дома, та как сейчас «опасное время» и «всякое происходит».

«Эти девушки, в каком бы формате я ранее не выразился, шуточном формате, они не так поняли и не так донесли», — сказал задержанный.
В свою очередь, в МВД уточнили, что, согласно показаниям 17-летней девушки, когда рядом с ними припарковался внедорожник и из него вышли трое мужчин, один из них (задержанный) заявил: «Смывайтесь отсюда, сейчас здесь будет перестрелка!».

После звонка на место направилась 7 полицейских нарядов, участок оцепили, а территорию проверяли кинологи. Позже региональное МВД опровергло сведенья о стрельбе.

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