Подмосковные правоохранители усилят меры безопасности на майские праздники

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В Московской области на майские праздники усилят меры безопасности, сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности региона. На улицах будут дежурить сотрудники полиции, Росгвардии, ЧОПов и народные дружинники.
Кроме того, все нарушения будут фиксировать камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион». Особое внимание уделят антитеррористической безопасности мест массового пребывания граждан
Там добавили, что будут продолжать проводить профилактическую работу с жителями, рассказывать им о недопустимости участия в противоправных акциях и нарушении общественной безопасности.
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«Чтобы дополнительно защитить население, изменена расстановка постов и маршрутов патрулирования, чтобы приблизить наряды полиции к местам проведения массовых мероприятий. Также кинологи со служебными собаками обследуют эти места и прилегающие территории. Над ними ограничат полёты беспилотников, в том числе аппаратов, используемых СМИ. Посетителей будут проверять на наличие запрещённых предметов с помощью технических средств», – уточнили в ГУРБ.
Там добавили, что будут продолжать проводить профилактическую работу с жителями, рассказывать им о недопустимости участия в противоправных акциях и нарушении общественной безопасности.
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Лора Луганская