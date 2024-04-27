Радио1
Главная / Новости / Общество/ Подмосковные правоохранители усилят меры безопасности на майские праздники

Подмосковные правоохранители усилят меры безопасности на майские праздники

27 апреля 2024, 15:32
Фото: Istockphoto / blinow61

Фото: Istockphoto / blinow61

Оригинал
В Московской области на майские праздники усилят меры безопасности, сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности региона. На улицах будут дежурить сотрудники полиции, Росгвардии, ЧОПов и народные дружинники.
Кроме того, все нарушения будут фиксировать камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион». Особое внимание уделят антитеррористической безопасности мест массового пребывания граждан
«Чтобы дополнительно защитить население, изменена расстановка постов и маршрутов патрулирования, чтобы приблизить наряды полиции к местам проведения массовых мероприятий. Также кинологи со служебными собаками обследуют эти места и прилегающие территории. Над ними ограничат полёты беспилотников, в том числе аппаратов, используемых СМИ. Посетителей будут проверять на наличие запрещённых предметов с помощью технических средств», – уточнили в ГУРБ.


Там добавили, что будут продолжать проводить профилактическую работу с жителями, рассказывать им о недопустимости участия в противоправных акциях и нарушении общественной безопасности.

Читайте также:

​Полицейские Сергиева Посада провели с гимназистами беседу о противодействии терроризму

Житель Подмосковья фиктивно зарегистрировал на своей жилплощади 26 иностранцев

В Раменском выявили хостел, работавший вопреки судебному решению
#гурб
#майские праздники
#полиция
#росгвардия
#безопасность
#безопасный регион
#московская область
#подмосковье
Названы способы, как избежать импульсивных покупок
Финансовый эксперт Малкова: стоит завести вторую карту для импульсивных покупок
27 апреля 2024, 15:29

Фото: iStock/Kenishirotie

Чтобы избежать импульсивных покупок можно завести для них вторую карту и ежемесячно перечислять на неё деньги. Как правильно спланировать бюджет, рассказала владелица консалтинговой компании Аналитический центр «Альтернатива» и Бизнес Академии Ольги Малковой, руководитель регионального офиса Налогового бюро Союза «Палаты налоговых консультантов» Ольга Малкова.
«Умный механизм — бюджетирование. Это когда вы четко знаете, какая сумма вам обязательно нужна на расходы в этом месяце: квартплата, обучение детей, питание и так далее. Эту сумму вы сразу резервируете. Часть заработанного (не меньше 10%) важно зарезервировать сверх обязательных расходов — это непредвиденные траты», — рассказала Малкова в интервью «Известиям».

Она также посоветовала завести две карты и при получении зарплаты сумму обязательных расходов переводить на вторую карту. Или же наоборот, завести карту для импульсивных покупок и ежемесячно переводить на неё отпрядённую сумму.

По словам эксперта, финансовый план поможет в планировании ремонта. Стоит рассчитать примерные затраты и записать их на бумагу. При этом необходимо внимательно учесть все аспекты. Кроме того, финансовое планирование помогает выкраивать деньги на личные удовольствия, заключила Малкова.

Читайте также:

Назван доход для покупки новостроек в городах-миллионниках

Тревел-блогер Ансталь рассказала о безопасном способе покупки горящего тура

Названы популярные у россиян страны для покупки недвижимости в 2024 году
#деньги
#карты
#питание
#страны
#обучение
#расходы
#покупки
#план
#блогер
#интервью
#траты
#зарплаты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Черноголовке на месте снесённого недостроя возведут культурный центр
27 апреля 2024, 15:18

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Культурно-досуговый центр с многофункциональным атриумом, выставочным залом и библиотекой появился на Школьном бульваре в Черноголовке, его возведут на месте снесённого здания, долгое время простоявшего недостроенным, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«В трёхэтажном культурном центре общей площадью более 9 тысяч квадратных метров модно будет проводить различные творческие, развлекательные и образовательные мероприятия. По проекту, центр рассчитан на комфортное пребывание до 1,1 тыс. посетителей одновременно», — отметил министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Он добавил, что закончить строительство культурно-досугового центра планируется до конца 2025 года. В учреждении будет создано около 60 рабочих мест.

Читайте также:

Выдано разрешение на строительство более 30 индивидуальных жилых домов в Истре

В Щёлкове завершают многолетнее строительство стадиона для игры в регби

В Орехово-Зуеве завершают строительство школы на 550 мест
#строительство
#черноголовка
#культура
#мособлархитектура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Покушение на Кадырова и усадьба на Волге»: данные об адвокатах Иванова и его имуществе
За карьеру в Минобороны Иванов купил дом в 1500 квадратов и раритетный ЗиС
27 апреля 2024, 15:05

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

После задержания заместителя министра обороны Тимура Иванова появилась информация о его элитной недвижимости и солидном автопарке. О том, чем на самом деле владеет арестованный по подозрению в коррупции государственный деятель, и зачем ему самые высокооплачиваемые адвокаты страны, расскажет редакция «Радио 1».

Замминистра обороны Иванов арестован за взятку


Тимур Иванов был задержан 23 апреля на своем рабочем месте. На следующий день решением суда он был помещен под стражу. Вместе с ним были арестованы предприниматель, занимающийся выполнением контрактов для Минобороны РФ Сергей Бородин и совладелец компании «Олимпситистрой» Александр Фомин, которые также являются фигурантами дела о коррупции.

По версии следствия, Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг при проведении работ для нужд министерства. В беседе с РИА Новости адвокат Иванова рассказал, что вся суть обвинения сводится к тому, что бывший замминистра, якобы, оказывал помощь компаниям-подрядчикам Минобороны, в обмен на которую ему произвели ремонтно-строительные работы.

Правозащитник утверждает, что суммы за проведение таких работ взяты правоохранителями «с потолка».

В сети появились кадры столичного особняка, в котором жил арестованный министр Иванов
В сети появились кадры столичного особняка, в котором жил арестованный министр Иванов

Арест счетов Тимура Иванова


Басманный суд Москвы арестовал счета заместителя министра обороны Тимура Иванова по делу о получении взятки. Об этом изданию РИА Новости сообщил его правозащитник Денис Балуев. По мнению суда, имущество Иванова могло быть добыто преступным путем, поэтому арест на время следствия наложен на все счета бывшего заместителя министра.


Особняк и автопарк Иванова


Согласно декларации о доходах, данные которой оказались в распоряжении издания РИА Новости, за время работы в Минобороны РФ Иванов приобрел жилой дом, площадь которого превышает 1,5 тысячи квадратных метров. Кроме того, Иванов вместе с супругой ежегодно приобретали новый автомобиль или мотоцикл. В 2016 году семья владела 9 транспортными средствами, а к 2019 году количество машин в автопарке возросло до 12. Среди дорогих автомобилей семьи Ивановых числятся Chevrolet Suburban, лимузин ЗиС-110, стоимость которого варьируется от 11 до 18 миллионов рублей.

Супруге бывшего заместителя министра Светлане Захаровой принадлежат Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 и два мотоцикла Harley-Davidson. Резиденция Иванова площадью 1,5 тысячи квадратных метров была приобретена в 2019 году. На кого именно оформлен коттедж неизвестно.


Адвокаты Иванова просят за услуги сотни рублей


Для представления своих интересов в суде Иванов прибегнул к помощи сразу трех адвокатов. По данным источника 5-tv.ru, стоимость услуг защитников исчисляется сотнями тысяч рублей. Правозащитники заместителя министра ранее уже были известны по громким делам.
Один из адвокатов — Мурад Мусаев представлял сторону защиты в деле о приготовлении посягательства на жизнь президента Чечни Рамзана Кадырова. Тогда адвокату удалось доказать невиновность подсудимого.

Что известно о доме Иванова на Рублевке, сколько он стоит


По информации телеграм-канала «Shot», Иванов также владеет домом на Рублевке, стоимость которого оценивается в 1 млрд рублей. На опубликованных порталом кадрах видно, что дом больше похож на огромную резиденцию с большими, просторными комнатами и дорогой мебелью. Именно эта жилплощадь фигурирует в уголовном деле как его фактическое место проживания. Однако эта информация официально не подтверждена.

«Дворянская усадьба» Иванова на Волге


В сети также появилась информация об элитной усадьбе на берегу Волги, которая по информации портала «Mash» принадлежит Иванову.

Канал отмечает, что «дворянская усадьба» создана по образцу усадьбы XVIII века Знаменское-Раёк (она же усадьба Стрешневых). Площадь участка — 800 соток, а самой усадьбы — около 3000 кв. м. Как отмечает Mash, исходя из документов плана дома, в нем есть помещение под названием «хулиганская гостиная». Что это означает, неизвестно.

Однако подтверждения того, что резиденция принадлежит Иванову или как-то связана с его семьей, нет.

Защита намерена обжаловать арест замминистра обороны РФ Иванова
Защита намерена обжаловать арест замминистра обороны РФ Иванова

Песков заявил, что не слышал заявлений о доме Тимура Иванова на Рублевке


Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами заявил, что не располагает сведениями о доме Тимура Иванова на Рублевке. Спикер Кремля призвал доверять только официальной информации и отметил, что следствие по делу продолжается.

«Ну знаете, мне неизвестно, я не слышал официальных заявлений следствия на этот счет. Естественно, идет следствие, поэтому мы не можем сказать, насколько эта информация соответствует действительности, это не наша прерогатива», — заявил Песков.

Читайте также:

Названа стоимость особняка на Рублевке, где проживал арестованный Иванов

В Кремле раскрыли судьбу контрактов, которые курировал арестованный Иванов

Директор фирмы рассказал, что замминистра Иванов ездил на рыбалку с Бородиным
#суд
#усадьба
#арест
#минобороны рф
#имущество
#автомобиль
#адвокат
#следствие
#коттедж
#дмитрий песков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Селятине начали решать проблему с проезжающими через посёлок фурами
27 апреля 2024, 15:05

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»

В посёлке Селятино Наро-Фоминского городского округа начали решать проблему с фурами. Сейчас на улицах работают наряды ДПС, помогающие бороться с транспортным коллапсом.
Через населённый пункт уже можно проехать. На веб-сервисе «Яндекс Пробки» посёлок отмечен зелёным цветом – пробок практически нет. Вчера в районе посёлка автомобили стояли в два – три ряда, сейчас вместо двух рядов – один ряд машин.

Жители выкладывают в интернет снятые ими фото и видео, подтверждающее, что проблема на сегодняшний день практически решена.

В Селятине, согласно постановлению правительства Московской области, реализуется проект ориентированного на экспорт агрологистического индустриального хаба. Развитие хаба привело к значительному увеличению потока грузового транспорта. А с учётом перспектив введения новых очередей ОРЦ нагрузка на улично-дорожную сеть посёлка постоянно будет возрастать.

Таможенные терминалы в Селятине располагаются давно, но строительство крупнейшего в стране агрохаба вызвало дополнительную нагрузку на дороги небольшого посёлка.

Самые серьёзные проблемы были у жителей Промышленной улиц, где фуры парковали вдоль жилых домов. Сегодня трасса там почти свободна. У рынка «Емеля» движение также восстановлено, машины проезжают свободно.

Помимо этого, были загружены улицы Спортивная, Теннисная и Клубная. Однако к 14 часам субботы они разгружены, движение восстановлено.

Накануне сообщалось, что проект агрологистического индустриального хаба включает строительство автодороги, которая выведет транзитный транспорт из посёлка Селятино. Её маршрут пока обсуждается. Жители обеспокоены большим количеством грузовиков, проезжающих через посёлок. Объездная дорога решит этот вопрос – как именно, жителям расскажут на встрече, которую проведут в ближайшее время.

Читайте также:

Капремонт бассейна в посёлке Селятино планируют завершить раньше срока

Подмосковье, Китай и Казахстан приступили к строительству транспортно-логистического хаба «Селятино»

Губернатор Воробьёв поблагодарил школьников за участие в «Дне добрых дел»
#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
#строительство
#автомобили
#пробки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Наро-Фоминск отметил 15-летие получения звания «Город воинской славы»
27 апреля 2024, 14:32

Фото: ТГ-канал Романа Шамнэ

Церемония возложения венков к стеле, посвящённой городу воинской славы Наро-Фоминску, состоялась в годовщину присвоения этого звания, участие в торжественном мероприятии принял глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.
«Присвоению звания «Город воинской славы» сегодня исполняется 15 лет. 27 апреля 2009 года указом президента России Наро-Фоминску было присвоено это звание, сегодня мы отмечаем пятнадцатилетие этой славной вехи в истории нашего города», — написал Шамнэ в своём Telegram-канале.
Он напомнил, что в 1941 году советские бойцы два месяца держали оборону у реки Нара и не сдали город врагу.

На церемонии возложения венков почтили память героев, защищавших Наро-Фоминск. В мероприятии приняли участие представители молодёжных организаций округа, что особенно важно для сохранения преемственности поколений, отметил Роман Шамнэ.

Читайте также:

Совет депутатов Наро-Фоминского округа одобрил выделение дополнительных средств на ЖКХ

В администрации Наро-Фоминского округа состоялось вручение паспортов школьникам

В Наро-Фоминске состоялся праздничный концерт, приуроченный ко Дню труда
#наро-фоминск
#роман шамнэ
#великая отечественная война
#церемония
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Для каширских кадетов провели экскурсию по заводу «Черкизово»
27 апреля 2024, 14:14

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Экскурсионную поездку на завод по производству колбасы «Черкизово» организовали для кадетов школы №7 городского округа Кашира, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Экскурсоводом стал директор по производству Антонио Хрешич, он рассказал про историю предприятия и объяснил, что на сегодняшний день этот завод является самым автоматизированным предприятием пищевой промышленности не только в России, но и во всей Европе: роботы здесь выполняют 85% всех операций», — отмечается в сообщении.
Юным экскурсантам показали все этапы производства колбасы — от подачи сырья до упаковки готовой продукции. А завершилась экскурсия дегустацией сделанных на заводе колбас разных сортов.

Ранее сообщалось, что команда каширских школьников вошла в десятку лучших по тогам военно-патриотической игры «Юнармия, вперёд!».

Читайте также:

В каширском микрорайоне Ожерелье провели субботник

«Диктант Победы» в Кашире написали около 500 человек

В Кашире проверили состояние парковых территорий
#кашира
#колбаса
#завод
#школьники
#экскурсия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Шеф-повар назвал пять лучших маринадов для шашлыка
Шеф-повар Копылов назвал маринады, которые сделают шашлык сочным и нежным
27 апреля 2024, 14:10

Фото: iStock/Fotofantastika

Майские праздники не проходят без шашлыка на природе. Шеф-повар Борис Копылов назвал лучшие рецепты маринада для разных видов мяса, чтобы сделать его сочным и вкусным.
Для того чтобы замариновать шашлык по-восточному, потребуется смесь разных приправ: паприка, копченая паприка, кориандр, майоран, семена горчицы.

«Этой смесью нужно приправить мясо, добавить репчатый лук, сок лимона. По вкусу такой шашлык напоминает шаурму», — рассказал Копылов в беседе с «Вечерней Москвой».

Также можно замариновать мясо в гранатовом соке. Для этого потребуется только гранат. Однако шеф-повар предупредил, что такой вариант маринада является не очень бюджетным, так как для него не подойдёт гранатовый сок из магазина. Необходимо использовать именно гранат. В гранатовом маринаде мясо должно пролежать не более полутора часов, так как, если его передержать, то шашлык будет невкусным.

Вкусный шашлык также получится, если замариновать его в соевом соусе, мёде и кетчупе. Такой маринад хорош для курицы, однако так замариновать можно любое мясо.

Ещё филе курицы хорошо мариновать с майонезом, укропом, чесноком и луком.

А вот баранину и каре ягнёнка можно замариновать в вине с чесноком, луком и приправами. Для такого маринада, по словам Копылова, заранее нужно запечь чеснок в духовке, а после добавить к мясу вместе с вином, тимьяном и луком. Мариновать баранину необходимо не менее четырёх часов.

Мясо козлёнка можно замариновать в соусе из томатного сока с добавлением чеснока, перца и приправ.

Читайте также:

Диетолог рассказала, как готовить и употреблять шашлык без вреда для здоровья

Стало известно, на сколько подорожал шашлык за год

Врач Кожух заявила, что нельзя сочетать шашлык с пивом и квасом
#мясо
#диетолог
#сок
#шашлык
#семена
#повар
#лук
Следите за нашими новостями
в удобном формате
От Подмосковья поступило уже более 120 заявок на премию #МЫВМЕСТЕ
27 апреля 2024, 14:00

Фото:

Приём заявок на участие в международной премии #МЫВМЕСТЕ, направленной на поддержку различных социальных инициатив, продолжается в России, от Московской области поступило уже более 120 заявок, сообщает пресс-служба регионального министерства информационных и социальных коммуникаций.
«На сегодняшний день на международную премию # МЫВМЕСТЕ от Московской области наши активисты подали более 120 заявок. Приём проектов продлится до 3 июня. Я приглашаю всех, у кого есть социально значимые инициативы, принять участие в премии», — сказала глава областного министерства Екатерина Швелидзе.
Отмечается, что заявлять на премию можно не только проекты, но и значимые для общества поступки, меценатство, благотворительность, наставничество. Категории и номинации есть как физических лиц и организаций, так и для территорий.

Финалисты премии получат всестороннюю поддержку и смогут масштабировать свой проект. Подробная информация размещена на официальном портале премия.мывместе.рф.

Читайте также:

В Волоколамске прошел окружной фестиваль-конкурс «Роднички»

В Подмосковье стартовал конкурс проектов «Бюджет для граждан»

В мае в Московской области стартует конкурс «Добрый спорт»
#екатерина швелидзе
#премия
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Безопаснее бега»: Фитнес-эксперт рассказал о пользе велосипедных прогулок
Фитнес-менеджер, тренер Куралесов: велосипед делает сердце более здоровым
27 апреля 2024, 13:47

Фото: iStock/boggy22

Весной невозможно удержаться от прогулок по уютным скверам, паркам и живописным переулкам. Однако иногда обычные прогулки надоедают. На помощь приходит велосипед — удобный и экологичный вид транспорта, который в тёплое время года пользуется спросом не только среди молодежи, но и среди людей старшего возраста.

Фитнес-менеджер, тренер сети сайкл-студий Rock the Cycle Даниил Куралесов в беседе с «Радио 1» рассказал, чем полезна для здоровья езда на велосипеде.

«Езда на велосипеде — это кардио, которое поддерживает мышцы в тонусе. Также эта активность улучшает работу сердца и легких, помогает эффективно использовать кислород, улучшает работу сердечно-сосудистой системы и делает сердце более эластичным и здоровым. Еще, как ни странно, такие кардио нагрузки хорошо влияют на работу кишечника. И не стоит забывать про поднятие настроения!», — сказал эксперт.

Также собеседник объяснил, что велосипед безопаснее бега, потому что нет никакой ударной нагрузки. По словам фитнес-менеджера, если у человека есть какие-то проблемы с опорно-двигательным аппаратом, то его все равно можно сажать на велосипед.

Также тренер рассказал, чем отличается обычный городской велосипед от велотренажера в спортивном зале.

«Во-первых, отличается безопасностью: на улице с человеком может случиться что-то, независящее от него, например, ДТП. Во-вторых, круглогодичностью: на улице можно кататься весной и летом, а в зале в принципе круглый год. Ну и на тренажёре видны дистанции, калории — больше статистики. А по движению и отклику настоящий велосипед и велотренажёр примерно одинаковые», — заключил специалист.

В завершении беседы Даниил Куралесов напомнил, что прежде, чем садиться на велосипед, нужно внимательно изучить правила безопасности, чтобы избежать неприятных ситуаций.

Читайте также:

В Волгограде курьеры покусали коллегу и сломали его велосипед из-за заказа

Назван самый травмоопасный детский спорт

Диетологи рассказали, как не набрать вес в майские праздники и сохранить здоровье
#дтп
#эксперт
#радио
#здоровье
#сердце
#фитнес
#майские праздники
#правила
#велосипед
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф