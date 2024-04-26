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В Раменском выявили хостел, работавший вопреки судебному решению

26 апреля 2024, 18:48
Фото: пресс-служба ГУ ФССП РФ по МО

Фото: пресс-служба ГУ ФССП РФ по МО

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Судебные приставы выявили в Раменском хостел, принимавший постояльцев вопреки исполненному ранее судебному решению. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«За эту неделю сотрудники Федеральной службы судебных приставов трижды проводили рейды по хостелу в деревне Бритово, собственник которого злостно уклоняется от исполнения судебного акта. В итоге было составлено три протокола по статье КоАП РФ «Нарушение законодательства об исполнительном производстве». Восьми постояльцам выписали требования об освобождении помещения. Помимо этого, в столичный главк ФССП было направлено поручение о розыске должника», – рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что закрыть хостел и выселить постояльцев сейчас нельзя из-за особенности формулировок решения суда. Поэтому приставы и полиция вынуждены проводить подобные рейды, пока не удастся установить местонахождение должника. После этого к ней будут применены меры принудительного исполнения судебного акта.



Одновременно администрация Раменского решает вопрос повторного обращения в суд с уточняющим иском о выселении постояльцев и приостановки работы гостиницы.

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#безопасность
В Дубне в годовщину Чернобыля прошёл митинг памяти жертв радиационных аварий
26 апреля 2024, 19:44

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В сквере на площади Мира в Дубне прошёл традиционный митинг, посвящённый Дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
38 лет назад, 26 апреля 1986 года, произошла крупнейшая по масштабам ущерба и последствиям техногенная катастрофа ХХ века – авария на Чернобыльской АЭС.
«Сегодня в наукограде проживают 135 дубненцев, участвовавших в ликвидации самой масштабной техногенной катастрофы: военнослужащие, строители, медики, водители. Всего из Дубны на электростанцию были отправлены 246 человек. Те, кому позволило здоровье, встретились на митинге. Рядом были вдовы, дети и внуки тех, кто до этого дня не дожил», – написал в своём телеграм-канале глава городского округа Максим Тихомиров.
Он поблагодарил всех, кто ценой своего здоровья и жизни победил страшную стихию. Как отметил Тихомиров, последствия трагедии могли быть ещё тяжелее, если бы не героизм людей, вставших на пути распространения радиации.

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#максим тихомиров
#дубна
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#история
#московская область
#подмосковье
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Мать спасшего из «Крокуса» людей подростка сообщила о звонке из Кремля
26 апреля 2024, 19:26

Фото: iStock/Diy1

Мать 15-летнего Артема, спасавшего людей во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», рассказала о звонке из администрации президента, передает РИА Новости.
Женщина рассказала, что подростки, которые помогали людям во время трагичных событий, хотели бы увидеть президента России Владимира Путина.

Собеседница издания пояснила, что во время звонка из Кремля ей задали вопрос о том, действительно ли школьники хотят встретиться с главой государства. Она ответила, что это было бы большой честью и событием.

В настоящее время семья 15-летнего Артема рассматривает возможность увидеться с Владимиром Путиным.

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#школьники
#женщина
#владимир путин
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Схождение Благодатного огня 4 мая 2024: история, значение и тайна церемонии
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме в 2024 году произойдет 4 мая
26 апреля 2024, 18:53

Фото: iStock/Bernhard Richter

Перед наступлением праздника Пасхи в Иерусалиме происходит явление, за которым наблюдает весь мир. Верующие со всей планеты ожидают схождения Благодатного огня в Иерусалиме. В чем суть события, какие поверия существуют, и откуда берется Благодатный огонь, расскажет редакция «Радио 1».


Откуда берется Благодатный огонь


Согласно церковному преданию, первым свидетелем божественного чуда стал апостол Петр. Именно он, узнав о воскрешении своего наставника, отправился к гробнице Спасителя и увидел отблески пламени неизвестного происхождения, которые озарили Гроб Господня.
С тех пор, чтобы стать свидетелем чуда, в Иерусалим пребывают паломники и верующие.


Схождение Благодатного огня 2024: когда


Событие ежегодно происходит накануне великого праздника Пасхи. В 2024 году церковное торжество приходится на 5 мая, значит схождение Благодатного огня произойдет 4 мая. Чтобы стать свидетелями чуда, в столицу Израиля прибывают тысячи паломников, которые передают лампады со священным пламенем и развозят в разные уголки мира.

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Где происходит схождение Благодатного огня


Церемония схождения Благодатного огня всегда проходит в храме Воскресения Христова в Иерусалиме, где расположен Гроб Господень. Считается, что святыня возведена именно на месте погребения и последующего возвращения к жизни Иисуса Христа.

Схождение Благодатного огня 2024: как происходит


В иерусалимском храме традиционно проходит служба, посвященная схождению Благодатного огня. В этот день объединяются священники нескольких православных конфессий. Ведет богослужение Иерусалимский патриарх.

Накануне обряда кувуклия запечатывается. Затем начинается крестный ход. После того, как иерархи проходят все значимые части храма и трижды обходят часовню, гасится весь свет. На середину ложа Живоносного Гроба ставится лампада с маслом. Именно с нее начинается возжжение Благодатного огня. Следом загораются 33 установленных в Кувуклии свечи, которые символизируют каждый год жизни Иисуса.

После этого в святыню заходят Иерусалимский патриарх и Армянский архимандрит.

Священники снимают все одеяние, кроме подрясников. Это делается для того, чтобы продемонстрировать верующим, что у них при себе нет спичек или зажигалок. Внутри святыни звучат слова молитвы. Затем, после того, как произошло схождение Благодатного огня, патриарх выходит из Кувуклии со свечами, от которых перенимают пламя стоящие у входа верующие, а затем огонь передают от человека к человеку. Лампады с Благодатным огнем позже развозят в разные части света.

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Что будет, если не сойдет Благодатный огонь


Люди верят, что если схождение Благодатного огня не произойдет, то это станет предзнаменованием о конце света. Считается, что вслед за этим придет конец миру и Страшный суд, где каждый будет держать ответ за свои грехи.

Несмотря на предубеждения о том, что придет конец всему живому, Благодатный огонь прежде не сходил три раза. Однако действительно, это приводило к страшным для христианского мира последствиям. Божественное явление не произошло 1101, 1579 и 1923. Именно тогда были гонения на церковь и раскол в рядах священнослужителей.

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#служба
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Жителей Каширы призвали внести вклад в сбор гуманитарной помощи для военных
26 апреля 2024, 18:50

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Сбор гуманитарной помощи для военных, принимающих участие в специальной военной операции, проводится в Кашире, жителей призывают внести посильный вклад в общее дело, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Центр гуманитарной помощи, где проводится сбор и сортировка нужных для армии вещей, находится в микрорайоне Кашира-2 на территории рынка на улице Садовая», — отмечается в сообщении.
Сбор гуманитарной помощи проводится в рамках общественного проекта «Сила единства Подмосковья», кроме того, желающие могут пожертвовать деньги на поддержку бойцов СВО. Подробную информацию об этом, а также о том, как поддержать военных, можно прочесть в Telegram-канале проекта.

Ранее сообщалось, что в устав фонда поддержки участников специальной военной операции и членов их семей «Защитники Отечества» внесли ряд изменений, позволяющих расширить сферы оказания помощи.

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#сво
#гуманитарная помощь
#кашира
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«Зачастую развивается бессимптомно»: Россиянам рассказали, как понять, что у них рак
Глава Союза помощи пациентам Вострикова: рак развивается бессимптомно
26 апреля 2024, 18:50

Фото: istock/fizkes

Врач-онколог Екатерина Тимофеева в беседе с «ФедералПресс» сообщила, что хронические заболевания могут перерасти в рак. Также она призвала граждан не запускать болезнь в случае обострения и сразу обратиться к лечащему врачу.
Председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов Ольга Вострикова в беседе с «Радио 1» отметила, что раковые клетки есть у каждого человека, и с ними борется иммунная система.

«Раковые клетки в нашем организме возникают у всех людей, и наша иммунная система отлично борется с ними. Это процесс постоянный. Как только происходит сбой в иммунной системе, неизвестно, с чем связанный (этому нет доказательств), тогда появляется раковая опухоль. Все хронические заболевания — это тоже сбой в иммунной системе. Рак — это хроническое заболевание, и если запускать свои хронические заболевания, не обращаться вовремя к врачу, то возможность появления раковой опухоли возрастает в разы. Нельзя сказать, что все люди с хроническими заболевания находятся в группе риска», — сказала эксперт.

Также собеседница добавила, что к раку могут привести не только хронические заболевания, но и вирусы, вредные привычки.
«К раку могут привести не только хронические заболевания, но и вирусы. Например, вирус папилломы человека. Сейчас во всем мире, в том числе в РФ, всем детям до начала половой жизни бесплатно делают прививки от вируса папилломы человека. Учеными доказано, что эти дети в последствии не болеют определенным видом рака — шейки матки, полового члена. Также все вредные привычки (курение, алкоголизм, наркотики) подрывают нашу иммунную систему, что впоследствии приводит к раку», — объяснила специалист.

Говоря о симптомах, Ольга Вострикова сказала, что зачастую человек не чувствует опухоли, потому что она развивается бессимптомно.

«В поликлиниках существует программа диспансеризации, и наш Минздрав рекомендует в зависимости от возраста проходить всех специалистов, которые могут обнаружить воспаления в организме. Рак зачастую бессимптомный, человек может никак не почувствовать и не узнать, что у него развивается опухоль. Вообще никаких признаков нет, но если своевременно показываться врачам, проходить обследование и поймать зарождающуюся опухоль на ранней стадии, то это можно вылечиться полностью. Единственный способ не пропустить рак ходить на диспансеризацию, показываться к врачу», — сообщила эксперт.

В завершении беседы председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов добавила, что «каждый человек доживет до своего рака». Раковых заболеваний бояться не нужно — стоит придерживаться правильного питания, следить за здоровьем, обращаться к врачу вовремя и избавляться от вредных привычек, заключила специалист.

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#вирусы
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Химчан предупредили о мерах пожарной безопасности в майские праздники
26 апреля 2024, 18:25

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В Химках готовятся к пожароопасному сезону, наступившему с приходом тепла. План мероприятий обсудили на общегородском совещании под руководством главы городского округа Дмитрия Волошина, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Для предотвращения чрезвычайных ситуаций в Химках патрулируют пожароопасные участки и места массового отдыха горожан, проводят противопожарную опашку населённых пунктов вблизи лесов, санитарную очистку пожарных водоёмов. Помимо этого, для ликвидации пожаров готовят специальную технику.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В пожароопасный сезон в Химках организовано круглосуточное дежурство служб, контролирующих пожароопасную обстановку. Также на территории округа разработали паспорта населённых пунктов и территорий СНТ, подверженных угрозе природных пожаров.
Химчанам необходимо знать и соблюдать правила пожарной безопасности. Не рекомендуется пользоваться открытым огнём вблизи деревянных строений, кустарников и сухой травы, так как огонь распространяется мгновенно и может стать неуправляемым. Нельзя сжигать собранный мусор и сухую траву. Запрещается разводить костры на полях и на расстоянии менее 50 м. от объектов защиты. Кроме того, следует быть осторожными при эксплуатации обогревательных приборов и печей, иметь в доступе средства пожаротушения», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Ранее сообщалось, что за разведение костров в неположенном месте нарушителей ждёт штраф. Для физических лиц составляет от 15 до 60 тыс. рублей, для должностных - от 30 до 110 тыс. рублей, для юрлиц – от 100 тыс. до 2 млн рублей. В случае возбуждения уголовного дела возможно лишение свободы на срок от 8 лет.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Как отметили в администрации, по завершении пожароопасного периода будут определены возможные места возгорания лесов в 2025 году. Кроме того, используя данные о чрезвычайных ситуациях текущего года, власти муниципалитета предусмотрят пожарно-профилактические мероприятия на следующий сезон.

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#природные пожары
#безопасность
#химки
#подмосковье
#московская область
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В Кашире в преддверии праздников прошло техобслуживание мемориалов «Вечный Огонь»
26 апреля 2024, 18:17

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

В подмосковной Кашире провели техобслуживание мемориалов «Вечный Огонь». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Комплексное техническое обслуживание газового оборудования на мемориалах «Вечный Огонь» провели на Аллее Славы, в микрорайоне Ожерелье и поселке Зендиково.
«Работники «Мособлгаз» осмотрели трассы газоснабжения мемориалов, выполнили продувку, проверили герметичность соединений и запорной арматуры, очистили элементы газовых устройств и отрегулировали высоту пламени горелки», — отметили в пресс-службе администрации округа.

Стоит подчеркнуть, что «Вечный Огонь» во время проведения проверки и обслуживание продолжает гореть - пламя с мемориала переносится на временную горелку, а после проведения работ его возвращают обратно.

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#проверки
#мособлгаз
#трассы
#работники
#вечный огонь
#кашира
#9 мая
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В Кашире в летнем режиме заработала водно-спасательная станция
26 апреля 2024, 18:05

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Каширская водно-спасательная станция перешла на летний режим работы. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
После зимы в округе спасатели проводят плотницкие работы,а также наводят порядок на территории станции.

«Закончили зимний сезон и готовим наше судно на воздушной подушке к консервации. Меняем масло в двигателе и редукторе, проводим полное техобслуживание.Уже подготовили стапель. На него и установим. Накроем тентом и дадим отдохнуть до зимы», — поделился заместитель директора МКУ ЕДДС городского округа Кашира Дмитрий Елизаветенков.

Стоит отметить, что на данный момент на станции установлен понтон и спущены лодки. Кроме этого сотрудники выставили бакеты, а также можно людей гуляющих по набережной.

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#спасатели
#судно
#кашира
#сотрудники
#станции
#подготовка
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Житель Подмосковья фиктивно зарегистрировал на своей жилплощади 26 иностранцев
26 апреля 2024, 17:47

Фото: Фотобанк МО/Артём Рязанцев

Полиция выявила «резиновый» дом в дачном посёлке Марьинка Раменского городского округа — его владелец фиктивно зарегистрировал у себя 26 иностранцев, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе проверки соблюдения иностранными гражданами режима пребывания на территории России полицейские выявили в Раменском округе 45-летнего местного жителя, который поставил на миграционный учёт 26 иностранцев, но не предоставил им мест для проживания», — говорится в сообщении.
Против хозяина «резинового» дом завели уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ» и отпустили под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что мигранты, не говорящие по-русски, сдали на «пятёрки» языковой тест в Башкирии.

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#раменский городской округ
#мигранты
#полиция
#криминал
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