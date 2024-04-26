В Раменском выявили хостел, работавший вопреки судебному решению

Фото: пресс-служба ГУ ФССП РФ по МО
Судебные приставы выявили в Раменском хостел, принимавший постояльцев вопреки исполненному ранее судебному решению. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«За эту неделю сотрудники Федеральной службы судебных приставов трижды проводили рейды по хостелу в деревне Бритово, собственник которого злостно уклоняется от исполнения судебного акта. В итоге было составлено три протокола по статье КоАП РФ «Нарушение законодательства об исполнительном производстве». Восьми постояльцам выписали требования об освобождении помещения. Помимо этого, в столичный главк ФССП было направлено поручение о розыске должника», – рассказали в пресс-службе.Там отметили, что закрыть хостел и выселить постояльцев сейчас нельзя из-за особенности формулировок решения суда. Поэтому приставы и полиция вынуждены проводить подобные рейды, пока не удастся установить местонахождение должника. После этого к ней будут применены меры принудительного исполнения судебного акта.
Одновременно администрация Раменского решает вопрос повторного обращения в суд с уточняющим иском о выселении постояльцев и приостановки работы гостиницы.
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Лора Луганская