Житель Подмосковья фиктивно зарегистрировал на своей жилплощади 26 иностранцев

Фото: Фотобанк МО/Артём Рязанцев
Полиция выявила «резиновый» дом в дачном посёлке Марьинка Раменского городского округа — его владелец фиктивно зарегистрировал у себя 26 иностранцев, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе проверки соблюдения иностранными гражданами режима пребывания на территории России полицейские выявили в Раменском округе 45-летнего местного жителя, который поставил на миграционный учёт 26 иностранцев, но не предоставил им мест для проживания», — говорится в сообщении.Против хозяина «резинового» дом завели уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ» и отпустили под подписку о невыезде.
Ранее сообщалось, что мигранты, не говорящие по-русски, сдали на «пятёрки» языковой тест в Башкирии.
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