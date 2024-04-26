Полицейские Сергиева Посада провели с гимназистами беседу о противодействии терроризму

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО
Профилактическую беседу о противодействии экстремизму и терроризму провели полицейские с учениками гимназии в Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Юным участникам беседы рассказали, как опасны террористические и экстремистские проявления в молодёжной среде, и напомнили, что надо сохранять бдительность — особенно в социальных сетях, где взрослые могут подстрекать подростков к противоправным действиям», — говорится в сообщении.Гимназистам рассказали, какие формы может принимать экстремизм в обществе, а также объяснили, как нужно действовать при обнаружении подозрительного предмета.
Кроме того, ребятам напомнили, что за ложное сообщение о терроризме виновному грозит административная и уголовная ответственность.
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