Подмосковные православные священники готовы рассказать мигрантам о духовных ценностях

Фото: пресс-служба ГУРБ МО
«Православные священники открыты к межконфессиональному диалогу и готовы рассказывать о культурных и духовных ценностях», – сообщил настоятель Никольского Собора в Павшинской Пойме отец Василий, слова которого приводят пресс-служба ГУРБ.
Ранее сообщалось о встрече Карасёва с трудовыми мигрантами в селе Софьино. Жители Раменского городского округа часто обращались в ГУРБ с коллективными жалобами на бессистемное проживание иностранцев и ухудшение криминогенной обстановки.
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