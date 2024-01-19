Мошенники грабят жителей Подмосковья под предлогом проверки подлинности банкнот

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Жителей Подмосковья предупредили о новой мошеннической схеме, связанной с проверкой подлинности наличных денег через мобильное приложение. Злоумышленники звонят жертвам и предлагают им проверить подлинность бумажных купюр.
«Они просят установить на смартфон якобы официальное приложение Центробанка под названием «Банкноты Банка России», но скачать его необходимо по их ссылке. Как только пользователь устанавливает это фишинговое приложение, преступники получают доступ к его смартфону и банковским счетам», – рассказали в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.Там отметили, что официальное приложение «Банкноты Банка России» действительно существует и доступно на сайте Банка России. Однако оно предоставляет информацию только о защитных признаках банкнот, но не определяет их подлинность.
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