В Подмосковье прошли первые рейды по выявлению незаконных парковок

Фото: пресс-служба ГУРБ МО
В Котельниках запустили пилотный проект по эвакуации автомобилей из-за неправильной парковки по новым правилам. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
Органы власти Подмосковья получили полномочия эвакуировать машины из-за неправильной парковки без сотрудников ГИБДД. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях ранее приняла Госдума.
6 февраля представители Минтранса и Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области эвакуировали пять нелегальных такси, припаркованных под запрещающими знаками, выявили четыре нарушения за неправильную парковку. По ним будут выписаны штрафы.
В районе станции было пресечено пять случаев несанкционированной парковки.
Помимо штрафных санкций, проводится разъяснительная работа среди водителей. На проблемных территориях разрабатываются планы организации дорожного движения.
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«Незаконная парковка стала серьёзной проблемой для жителей региона. Красной зоной оказался городской округ Котельники, где от граждан не раз поступали жалобы на запаркованные территории. Недобросовестные водители, таксисты оставляли автомобили на газонах и перекрывали въезды во дворы. Это не только мешало жителям близлежащих домов, но и могло стать серьёзным препятствием для проезда сотрудников экстренных служб», – рассказали в ГУРБ.
В районе станции было пресечено пять случаев несанкционированной парковки.
Помимо штрафных санкций, проводится разъяснительная работа среди водителей. На проблемных территориях разрабатываются планы организации дорожного движения.
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Лора Луганская