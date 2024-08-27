Сдавать тару и текстиль в Подмосковье станет выгодно и бизнесу, и жителям

Фото: пресс-службе Минчистоты МО
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области в ближайшее время упростит порядок получение мест для размещения пунктов сбора пластика, алюминия и текстиля. Новая электронная услуга не только сократит срок процедуры получения разрешения почти вдвое, но и избавит от расходов на кадастровые работы.
Об этом «Радио 1» рассказала сотрудник Минчистоты Елена Табалова.
Фото: пресс-службе Минчистоты МО
По её словам, фандоматы в Подмосковье размещают с 2021 года. Они установлены в некоторых городских округах, но пока система работает достаточно тяжело.
Количество дней, в течение которых предоставляется такое место, сокращается с 13 до семи. А предпринимателю, который уже имеет бак под текстиль или фандомат, необходимо будет просто зайти на портал.
В рамках услуги будет создана карта на базе уже имеющегося «Геопортала Подмосковья». Именно на этот портал планируется вынести места для размещения баков под отходы, чтобы не только предприниматели, но и жители видели, где они размещены, чтобы отнести туда тару или одежду, а не выбрасывать в ближайший контейнер. Очень большое значение имеет и система лояльности.
Как отметили в Минчистоты, за период работы экопунктов на территории Московской области по итогам 2023 года было собрано порядка 970 тонн пластика и алюминия. А объём собранных текстильных отходов превысил 2 тыс. тонн.
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«У нас сейчас есть два вида автоматизированной техники – это фандоматы для сбора алюминия и пластика, а также баки для сбора текстиля. Сегодня люди выбрасывают текстиль в обычные баки, он никак не перерабатывается и целиком подлежит захоронению. Наши баки под текстиль – просто уникальные. Баки под алюминий и пластик – тоже очень интересная вещь», – отметила Табалова.
Фото: пресс-службе Минчистоты МО
По её словам, фандоматы в Подмосковье размещают с 2021 года. Они установлены в некоторых городских округах, но пока система работает достаточно тяжело.
«Процесс согласования занимает 13 рабочих дней, требуются значительные затраты на каждое место, где необходимо разместить такой объект. Предпринимателю это не очень выгодно, так как место может быть не согласовано с жителями, и они могут начать жаловаться. Поэтому то, как сейчас это работает, ни для предпринимателей, ни для жителей не интересно. Поэтому в этом году мы и планируем реализовать такой проект. Это единственный подобный проект в нашей стране», – пояснила собеседница «Радио 1».Фото: пресс-службе Минчистоты МО
Количество дней, в течение которых предоставляется такое место, сокращается с 13 до семи. А предпринимателю, который уже имеет бак под текстиль или фандомат, необходимо будет просто зайти на портал.
«Там отображена карта всех мест, где можно разместить пункт по сбору отходов. Предприниматель выбирает любое место в каком-то городском округе на территории Подмосковья, проходит процедуру согласования и на выходе заключает соглашение с муниципальным образованием. Процедура максимально простая – предпринимателю нет необходимости ходить по инстанциям, страдать от бумажной волокиты. То есть мы максимально оптимизируем процедуру, делаем прозрачной, открытой и понятной для всех», – рассказала сотрудник Минчистоты.Фото: пресс-службе Минчистоты МО
В рамках услуги будет создана карта на базе уже имеющегося «Геопортала Подмосковья». Именно на этот портал планируется вынести места для размещения баков под отходы, чтобы не только предприниматели, но и жители видели, где они размещены, чтобы отнести туда тару или одежду, а не выбрасывать в ближайший контейнер. Очень большое значение имеет и система лояльности.
«Когда человек сдаёт пластик, он обменивает его на некие бонусы. Сейчас эта система постоянно обновляется. Раньше были баллы, например, только во «Вкусвилле». Сейчас уже можно баллы потратить, например, в «ВК Музыка», положить их на карту «Тройка». Это очень интересная система, она обширная, она развивается и расширяется, поэтому пользуется спросом у жителей», – сказала Табалова.Фото: пресс-службе Минчистоты МО
Как отметили в Минчистоты, за период работы экопунктов на территории Московской области по итогам 2023 года было собрано порядка 970 тонн пластика и алюминия. А объём собранных текстильных отходов превысил 2 тыс. тонн.
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Лора Луганская