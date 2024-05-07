Подмосковные предприниматели заключили при поддержке региона более 30 экспортных контрактов

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Предприниматели Московской области с начала года оформили свыше 30 экспортных контрактов при содействии регионального Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.
«34 экспортных контракта заключили подмосковные компании в I квартале 2024 года при активном содействии регионального фонда. Сумма контрактов превысила $19 млн. По итогам прошлого года экспортные контракты при поддержке фонда подписали более 140 компаний», – рассказала зампред правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Как уточнили в министерстве, среди компаний-экспортёров – производители продуктов, косметики, химической продукции и другие.
Услуги регионального фонда поддержки ВЭД могут предназначены для подмосковных компаний, уже ведущих или планирующих развивать экспортное направление. Они предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство».
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Лора Луганская