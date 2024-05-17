Подмосковные программисты примут участие Международной олимпиаде

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Молодые специалисты ИТ из Подмосковья примут участие Международной олимпиаде. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Финал XV Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 2024» пройдет в Архангельске с 24 по 27 мая.
В последнем этапе конкурса примут участие 350 студентов и выпускников со всей России.
«Московскую область представят 11 учащихся, в числе которых студенты из Люберец, Щелково, Дубны, Орехово-Зуево. <…> Финалистам предстоит продемонстрировать свои навыки прикладного программирования на платформе GitVerse, умение работать в операционной системе Astra Linux и с платформой «1С: Предприятие», а также выполнить задачи на базе операционных систем», - поделились в министерстве.
Стоит отметить, что победители получат возможность ь пройти производственную практику в ведущих российских компаниях.
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