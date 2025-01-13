В Белоруссии запретили российские кондитерские изделия «Картошка» и «Орешек»

Фото: iStock/nata_vkusidey
Госкомитет по стандартизации Белоруссии включил в национальный реестр опасной продукции два популярных кондитерских изделия из России: пирожное «Картошка» и «Орешек с варёной сгущёнкой». Об этом сообщает издание РБК.
Отмечается, что под запрет попала продукция бренда «Любимая лавка», выпускаемая пензенской компанией «Капитал», и челябинской фабрики «Колос».
Причиной внесения этих кондитерских изделий в реестр стало использование при приготовлении недопустимых пищевых добавок, запрещённых в соответствии с белорусскими стандартами. Так, в «Орешках» обнаружили бензоат натрия (Е211), а в «Картошке» – сорбиновую кислоту (Е200).
В связи с этим компаниям их Белоруссии запретили ввозить и продавать на территории страны эту продукцию указанных брендов. Кроме того, уже находящуюся в обороте продукцию изъяли, а ранее выданные сертификаты соответствия аннулировали.
Читайте также:
Жители Подмосковья купили перед новогодними праздниками более 5 тыс. тонн конфет
Нарколог Холдин предупредил об опасном воздействии конфет с запахом алкоголя
Жителям Подмосковья посоветовали употреблять не более двух конфет в день
Причиной внесения этих кондитерских изделий в реестр стало использование при приготовлении недопустимых пищевых добавок, запрещённых в соответствии с белорусскими стандартами. Так, в «Орешках» обнаружили бензоат натрия (Е211), а в «Картошке» – сорбиновую кислоту (Е200).
В связи с этим компаниям их Белоруссии запретили ввозить и продавать на территории страны эту продукцию указанных брендов. Кроме того, уже находящуюся в обороте продукцию изъяли, а ранее выданные сертификаты соответствия аннулировали.
Читайте также:
Жители Подмосковья купили перед новогодними праздниками более 5 тыс. тонн конфет
Нарколог Холдин предупредил об опасном воздействии конфет с запахом алкоголя
Жителям Подмосковья посоветовали употреблять не более двух конфет в день
Анастасия Чинкова