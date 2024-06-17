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Подмосковные просветители примут участие в конкурсе за звание лучшего лектора страны

17 июня 2024, 15:51
Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

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Почти 500 просветителей из Подмосковья будут бороться за звание лучшего лектора страны. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Продолжается прием заявок на участие во всероссийском конкурсе лекторов «Знание.Лектор — 2024».

«На конкурс подали заявки свыше 14 тысяч заявок просветители со всей России. Срок подачи заявок был продлен до 7 июля, чтобы дать возможность большему числу желающих принять участие в этом значимом событии», — отметили в пресс-службе.



Участники конкурса «Знание.Лектор — 2024» получат возможность войти в региональные команды лекторов и выступать на местных просветительских мероприятиях.

Подать заявку можно на официальном сайте проекта до 7 июля.

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На трассе ЮЛА в Подмосковье построят более 60 развязок и путепроводов
17 июня 2024, 16:43

Южно-Лыткаринскую автодорогу возводят на территории пяти городских округов Московской области, на трассе протяжённостью 45 км построят свыше 60 искусственных сооружений, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«На трассе ЮЛА построят более 60 искусственных дорожных сооружений, в том числе 27 путепроводов, десять мостов, пять пешеходных переходов и два биоперехода для животных. Одним из главных сооружений станет мост через Москва-реку, который свяжет Лыткарино и Ленинский округа», — отметил глава областного Минтранса Алексей Гержик.
Он добавил, что основные работы по строительству этого моста уже завершены, сейчас проводится гидроизоляция объекта.

Южно-Лыткаринская автодорога возводится в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Движение по участкам планируется открыть уже к концу 2024 года.

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Фестиваль мотофристайла прошел в Дмитрове
17 июня 2024, 16:32

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Свыше 5 тысяч зрителей собрал фестиваль мотофристайла в Дмитрове. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выступление команды мотофристайла FMX13 в Дмитрове прошло 15 июня.

«Профессиональные спортсмены продемонстрировали жителям и гостям Дмитрова стант — сложнейшие трюки на мотоциклах, и багги — небольшом легковом автомобиле высокой проходимости. Мотоциклисты выполняли прыжки с трамплина с элементами акробатики, пируэты в воздухе на мотоциклах», — рассказали в пресс-службе.

Следующие выступления спортсменов пройдут в городских округах Серпухов, Коломна и Сергиев Посад.

Вход на выступления команды для всех желающих свободный.

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В Подмосковье за неделю переселили из аварийного жилья 27 человек
17 июня 2024, 16:32

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

В двух округах Московской области за минувшую неделю из 14 аварийных помещений переселили 27 человек, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона.
«На прошедшей неделе по национальному проекту «Жильё и городская среда» было расселено 14 аварийных помещений в Сергиево-Посадском округе и Шатуре, новые квартиры получили 27 человек», — говорится в сообщении.
Общая площадь расселённого за неделю жилого фонда составляет более 838 квадратных метров.

Переселенцам предоставили квартиры в новостройках и на вторичном рынке недвижимости, а некоторым выплатили выкупную стоимость квартир.

Ранее сообщалось, что жильцы домов, признанных аварийными после 2017 года, могут получить сертификаты на приобретение новых квартир. По сертификату стоимость 1 квадратного метра аварийного жилья составляет 130 тыс. рублей. При этом минимальный метраж – 33 кв. м. Таким образом, что те, кто жил в квартире меньшей площади, смогут выбрать более просторное жильё.

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#подмосковье
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В подмосковный Фонд Защитники Отечества обратились 12 тысяч человек
17 июня 2024, 16:02

Фото: пресс-служба фонда Защитники Отечества

В Московской области за год в филиал Фонда Защитники Отечества обратились 12 тысяч человек.
С начала работы филиала в Подмосковье за помощью обращались ветераны боевых действий и семьи участников специальной военной операции. Чаще всего люди обращаются по вопросам получения удостоверения ветерана боевых действий, получения денежных выплат и помощи в поиске пропавших без вести.

«Каждый третий вопрос, с которым приходят наши жители мы отрабатываем вручную.<…> Решение и механизмы получения удостоверения ветерана БД зависят от статуса военнослужащего. Для действующего срок получения может быть от 1 до 6 месяцев, уволенным — 1-2 месяца, ЧВК — 3-6 месяцев. За два года мы выдали уже 17 тысяч удостоверений. <…> За прошедшую неделю мы обзвонили все семьи погибших и помогли им решить возникшие у них вопросы и трудности», — рассказала первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.

Кроме этого, Московская область для помощи военнослужащих и их семей активно взаимодействует с главами городских округов, военкоматами, Госфондом и ОМФС.

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В Подмосковье за лето отремонтируют дворы 700 тысяч жителей
17 июня 2024, 16:00

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Московской области приведут в порядок дворовые территории более 700 тысяч жителей в 57 городских округах. Такими планами поделились в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«До 31 августа мы завершим ремонтные работы, стартовавшие в начале июня. Они включают починку и устройство пешеходных коммуникаций и тротуаров, новых парковочных пространств, замену бордюрного камня. Многие муниципалитеты опережают график – например, Люберцы и Химки», – сообщил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Больше всего ремонтных работ, по его данным, пройдёт в городских округах Люберцы (27), Воскресенск (24), Пушкинский (23), Богородский и Коломна (по 22), Орехово-Зуевский (21) и Балашиха (20).

В министерстве попросили обращаться по всем вопросам в территориальные органы управления городского округа. Их адреса и контакты можно найти на сайте министерства.

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#владислав мурашов
#минчистоты
#дворы
#благоустройство
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье запустили интерактивную карту борьбы с борщевиком
17 июня 2024, 15:58

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Интерактивную карту, на которой указаны участки, поросшие борщевиком Сосновского, а также график борьбы с опасным сорняком, запустили в Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
На портале с картой также размещена информация о том, чем опасен борщевик и как с ним бороться.

«Любой контакт человека с борщевиком Сосновского опасен. Сок и пыльца цветущего растения токсичны, яд проникает через обычную одежду. При попадании на кожу яд вызывает сильные ожоги. Особенно опасно попадание сока в глаза — это может закончиться потерей зрения. Специалисты проводят обработку от борщевика в спецодежде, очках, перчатках, респираторе и резиновых сапогах», — отметили в министерстве.
Ранее сообщалось, что пожаловаться на заросли ядовитого борщевика Сосновского жители Московской области могут через портал «Добродел».

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#борщевик
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#цифровизация
#московская область
#подмосковье
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Алишер Усманов подал иск против банка UBS Europe SE
17 июня 2024, 15:56

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Основатель холдинга USM Алишер Усманов подал иск в Земельный суд Франкфурта-на-Майне против банка UBS Europe SE в Германии. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что в период с 2018–2022 годы банк направил финансовым властям Германии серию уведомлений о якобы подозрительных финансовых операциях Усманова, что спровоцировало «политически мотивированные расследования против него». Примечательно, что у финансовой организации не было фактов, которые бы указывали, что источником происхождения активов является незаконное деяние.

В 2022 году уведомления UBS послужили причиной для возбуждения в ФРГ в бизнесмена незаконных расследований.

Ранее сообщалось, что Алишер Усманов, находящийся в Германии под подозрением в уклонении от уплаты налогов и в отмывании денег, подал заявление об уголовном правонарушении против двух прокуроров Франкфурта-на-Майне.

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Bild: Усманов подал заявление против двух прокуроров во Франкфурте-на-Майне

Welt am Sonntag: Усманов подал иск в суд из-за обысков на cвоей яхте Dilbar в Бремене
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#заявление
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Сын Жириновского рассказал о разговоре по телефону с вышедшим из комы отцом
17 июня 2024, 15:40

Фото: сайт Кремля

Олег Эйдельштейн, которого суд Москвы признал сыном Жириновского, заявил, что основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский звонил ему в апреле 2022 года. Об этом Эйдельштейн сообщил в интервью YouTube-каналу «Осторожно, Собчак».
Уточняется, что Жириновский потребовал принести ему кролика, говяжий язык и квашеную капусту, а также дал распоряжения относительно недвижимости. Как сообщил Эйдельштейн, во время телефонного разговора основатель ЛДПР попросил его приобрести квартиру в Дубае после того, как Жириновский выйдет из больницы.

По словам сына политика, он выполнил его последнюю волю и действительно купил на средства Жириновского недвижимость в Дубае.

Напомним, в начале этого месяца Никулинский суд Москвы признал Олега Эйдельштейна сыном основателя и бывшего председателя партии ЛДПР Владимира Жириновского.

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#политика
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#лдпр
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Парки Подмосковья приняли за неделю 2 млн посетителей
17 июня 2024, 14:59

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Около 2 миллионов человек побывали в парках Московской области за неделю с 10 по 16 июня, сообщает пресс-служба Минблагоустройства региона.
«Общее количество посетителей составило 2 млн. При этом в субботу, 15 июня, в парках региона побывали свыше 388 тысяч человек, а всего за выходные там насчитали более 768 тысяч посетителей», — говорится в сообщении.
Самым посещаемым парком на минувшей неделе стал парк «Пехорка» в Балашихе, который посетили 93 тысячи человек. Второе место занял парк Толстого в Химках с 51 тысячей посетителей. Замыкает топ-3 недельной посещаемости Центральный парк в Пушкинском округе: там побывали 49 тысяч человек. Кроме того, больше 40 тысяч посетителей собрали парк Мира в Мытищах, парк Кривякино в Воскресенске и Сестрорецкий парк в Клину.

В министерстве напомнили, что всего на территории Московской области расположено 194 парка культуры и отдыха.

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#министерство благоустройства мо
#московская область
#подмосковье
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