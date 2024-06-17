Подмосковные просветители примут участие в конкурсе за звание лучшего лектора страны

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Почти 500 просветителей из Подмосковья будут бороться за звание лучшего лектора страны. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Продолжается прием заявок на участие во всероссийском конкурсе лекторов «Знание.Лектор — 2024».
Участники конкурса «Знание.Лектор — 2024» получат возможность войти в региональные команды лекторов и выступать на местных просветительских мероприятиях.
Подать заявку можно на официальном сайте проекта до 7 июля.
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«На конкурс подали заявки свыше 14 тысяч заявок просветители со всей России. Срок подачи заявок был продлен до 7 июля, чтобы дать возможность большему числу желающих принять участие в этом значимом событии», — отметили в пресс-службе.
Участники конкурса «Знание.Лектор — 2024» получат возможность войти в региональные команды лекторов и выступать на местных просветительских мероприятиях.
Подать заявку можно на официальном сайте проекта до 7 июля.
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Мира Полтева