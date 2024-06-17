Жители Подмосковья могут принять участие в проекте по благоустройству

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Жители Подмосковья могут присоединиться к проекту по благоустройству городской среды. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
«Конкурс направлен на стимулирование активного участия граждан в процессе создания комфортных условий для жизни в городах, а также на содействие ранней профессиональной ориентации, популяризации профессий в сфере городского и жилищно-коммунального хозяйства, урбанистики, строительства, архитектуры среди детей и молодёжи», — поделились в пресс-службе.
Подать заявку на участие могут все желающие от 10 до 30 лет. Заочный этап конкурса продлится ноябрь, а финальный этап состоится в декабре.
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