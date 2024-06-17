Свыше четырех тысяч школьников Подмосковья будут изучать инженерию

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Свыше 4 тысяч школьников Подмосковья будут изучать инженерию в новом учебном году. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
В новом учебному году проект «Инженеры будущего» охватит свыше 150 школ.
Стоит отметить, что в конце учебного года школьники смогут подготовить проекты, которые будут представлены на Национальной технологической олимпиаде.
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«Проект нацелен на подготовку инженерных кадров и технологических лидеров среди учащихся общеобразовательных школ региона. Один из ключевых курсов, «БиоТех: создаем будущее среды обитания», в новом учебном году будет направлен на изучение современных биотехнологий и их применение для улучшения качества жизни. Учащиеся познакомятся с последними достижениями в области экологии», — поделились в пресс-службе.
Стоит отметить, что в конце учебного года школьники смогут подготовить проекты, которые будут представлены на Национальной технологической олимпиаде.
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Мира Полтева