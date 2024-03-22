Подмосковные рестораны подготовили меню к Великому посту

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Более трёх с половиной тысяч ресторанов и кафе Московской области подготовили для своих посетителей меню с постными блюдами, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Постное меню может быть и разнообразным, и изысканным. Наши повара уже разработали и предложили своим гостям закуски, супы, салаты, горячие блюда и даже десерты исключительно из растительных продуктов, которые смогут порадовать любого гурмана», — отметил глава министерства Владислав Мурашов.В состав постных блюд могут входить такие продукты, как грибы, крупы, свежие овощи и различные соления, бобовые, орехи, а также мёд, ягоды и фрукты.
Великий пост начался в этом году 18 марта, он продлится до 4 мая включительно.
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