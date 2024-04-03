Подмосковные росгвардейцы показали применение дронов в разных условиях

В Центре подготовки операторов и техников беспилотников подмосковного главка Росгвардии продемонстрировали применение БПЛА в различных условиях. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.
В ходе тренировочного штурма здания сотрудники подмосковного ОМОНа вместе со спецподразделениями Росгвардии по городу Москве применили более 10 дронов различных типов. Дроны использовали для разведки, в том числе с применением функций температурно-контрастного изображения и блокировки каналов передачи сигналов БПЛА противника.
Фото: пресс-служба Росгвардии МО
«Профессиональное управление квадрокоптерами различных типов, в том числе и в закрытых помещениях, помогает боевым порядкам вести работу. Мы используем БПЛА практически во всех специальных операциях, что позволяет контролировать ход её проведения и сохранить здоровье, а порой и жизни мирных граждан и сотрудников», – рассказал командир ОМОН Главного управления Росгвардии по Московской области, полковник полиции Илья Архипов.
Фото: пресс-служба Росгвардии МО
Сообщается, что в результате условные преступники были нейтрализованы, а задачи комплексной тренировки полностью выполнены.
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