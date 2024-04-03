Подмосковные росгвардейцы показали применение дронов в разных условиях

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв навестил в Красногорске семью Ильи Альмухаметова, погибшего в результате теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». 22 марта мужчина отправился на роковой концерт группы «Пикник» с отцом, женой Анжеллой и её сестрой с мужем. Стрельба началась, когда они были у входа в зал. Илья получил смертельное ранение.