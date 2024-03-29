Росгвардия провела задержания в БЦ «Высоцкий» в Екатеринбурге

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В екатеринбургском бизнес-центре «Высоцкий» задержали мужчину, который не расплатился в заведении «Влади бар».
Мужчина сделал заказ на 1500 рублей, но не заплатил за него. Сотрудники заведения обратили в Росгвардию. При этом, в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области не стали комментировать инцидент. По кадрам, которые попали в интернет, видно, как несколько силовик выводят фигуранта из центра. Сопротивления он не оказывал.
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Дана Игумнова