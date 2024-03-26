Подмосковная Росгвардия стала серебряным призером чемпионата ЦФО по дзюдо

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области
Команда подмосковного главка Росгвардии стала серебряным призером чемпионата Центрального округа Росгвардии по дзюдо. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии Московской области.
Соревнования, приуроченные к празднованию Дня войск национальной гвардии Российской Федерации проходили во Дворце единоборств имени Артема Осипенко в городе Брянск.
Всего в турнире приняли участие свыше 100 спортсменов из Центрального федерального округа, в числе которых 23 мастера спорта.
Стоит отметить, что все призеры получили не только медали, но и памятные подарка.
Читайте также:
Подмосковные спортсменки поставили абсолютный медальный рекорд на первенстве ЦФО по боксу
В Подмосковье состоится международная парусная серия регат Tenzor International Cup
Подмосковные дзюдоисты стали золотыми призерами первенства ЦФО
Всего в турнире приняли участие свыше 100 спортсменов из Центрального федерального округа, в числе которых 23 мастера спорта.
«Для собравшихся выступила двукратная чемпионка мира, многократная чемпионка России по воздушной гимнастике Дарья Шульга. Ансамбль народной музыки «Ватага» исполнил известную песню «Русь молодая». По результатам поединков, в общекомандном зачете в своей подгруппе команда Главного управления Росгвардии по Московской области стала серебряным призером, заняв почетное второе место», — поделились в пресс-службе.
Стоит отметить, что все призеры получили не только медали, но и памятные подарка.
Читайте также:
Подмосковные спортсменки поставили абсолютный медальный рекорд на первенстве ЦФО по боксу
В Подмосковье состоится международная парусная серия регат Tenzor International Cup
Подмосковные дзюдоисты стали золотыми призерами первенства ЦФО
Мира Полтева