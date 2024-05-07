Подмосковные росгвардейцы приняли участие в акции «Георгиевская ленточка»

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области
В Московской области сотрудники Росгвардии поддержали Всероссийскую патриотическую акцию «Георгиевская ленточка». Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии Московской области.
Сотрудники подразделений Главного управления Росгвардии по Московской области приняли участие в ежегодной патриотической акции «Георгиевская ленточка», которая поствящена 79-летию со Дня Великой Победы.
Стоит отметить, что сотрудники подразделения также поздравили жителей региона с наступающим праздником и напомнили правила ношении «Георгиевской ленточки».
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«В рамках акции росгвардейцы вручили жителям Московской области георгиевские ленты. Они являются символом памяти и уважения к подвигу советского народа в Великой Отечественной войне», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Стоит отметить, что сотрудники подразделения также поздравили жителей региона с наступающим праздником и напомнили правила ношении «Георгиевской ленточки».
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Мира Полтева