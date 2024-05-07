В Московской области 9 мая будут работать полевые кухни

Фото: пресс-служба сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Порядка 90 точек полевой кухни развернут в Подмосковье на 9 мая. Об этом сообщила пресс-служба сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Бесплатные полевые кухни являются ежегодной традицией на масштабных уличных гуляниях.
Стоит отметить, что в день праздника также будут работать свыше 30 ярмарок в городских округах Подмосковья.
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«Наибольшее количество полевых кухонь будет развернуто в городском округе Ступино — 24, Наро-Фоминск — 11, Королев и Шатура — 4. Жители и гости Подмосковья смогут подкрепиться гречневой и перловой кашей с тушенкой, солдатским хлебом и горячим чаем. Полевые кухни будут размещены в парках, на центральных площадях, усадьбах и центральных улицах городов», — подчеркнули в пресс-службе.
Стоит отметить, что в день праздника также будут работать свыше 30 ярмарок в городских округах Подмосковья.
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Мира Полтева