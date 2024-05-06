Георгиевская лента: история, версии цвета, где получить и как носить

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«Георгиевская лента» — это знак признания героизма ветеранов, дань памяти погибшим на войне и благодарность всем, кто внёс вклад в Победу в 1945 году. О том, как носить её и где взять «георгиевскую ленточку», читайте в материале «Радио 1».
Как появилась «Георгиевская лента»
«Георгиевская ленточка» — общественная акция по раздаче символических ленточек, которая проходит с 2005 года. Её приурочили к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. Волонтеры на улицах городов раздавали всем желающим черно-оранжевые ленточки. В 2006 году к этой акции присоединилось более 900 городов России, а также множество стран по всему миру, включая европейские государства и Соединённые Штаты Америки. Таким образом, Георгиевская лента стала символом празднования Дня Победы.
История символа
Она ведет свою историю от ленты к солдатскому ордену Святого Георгия Победоносца, учрежденному 26 ноября 1769 года императрицей Екатериной II. Цвета ленты – черный и оранжевый (желтый). В 1917 лента была запрещена и возродили ее только в 1941 году.
Федеральным законом РФ от 29.12.2022 № 579-ФЗ регламентирован статус Георгиевской ленты как символа воинской славы России и Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
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Почему лента черно-оранжевая
Бытует мнение, что георгиевская лента соединяет оранжевый цвет огня и черный цвет пороха. Однако считается, что эти цвета соответствуют цветам герба Российской Империи: черный орел на золотом фоне.
Как носить георгиевскую ленту
Участники Парада Победы и шествия «Бессмертно полка» прикрепляют к фотографиям своих предков или повязывают ленту на одежду. Волонтеры, которые раздают ленты на улицах, рекомендуют носить георгиевскую ленту на одежде, прикрепив на груди, на уровне сердца.
Где взять георгиевскую ленточку
Георгиевские ленты раздают волонтеры во всех городах России. На улицах, в школах, в торговых центрах, в метро, в аптеках, а также на остановках общественного транспорта. За границей георгиевскую ленту можно получить в «Русских домах» и в посольствах РФ.
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Дарья Осипова