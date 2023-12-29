Подмосковные росгвардейцы приняли участие в новогоднем флешмобе «Автоёлка»

Фото: пресс-служба Росгвардии
В Подмосковье сотрудники Росгвардии приняли участие в новогоднем флешмобе «Автоёлка». Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии Московской области.
Во флешмобе приняли участники сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области вместе и инструкторы программы «Росгвардия Драйв».
Стоит отметить, что масштабный флэшмоб проходил на автодроме в Мячково, где проходит обучение сотрудников Росгвардии в рамках программы «Росгвардия Драйв». Мерроприятие был посвященено предстоящим новогодним праздникам.
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«30 патрульных автомобилей Росгвардии и машин программы «Росгвардия Драйв» выстроились в виде елки, а включенные проблесковые маячки и свет фар послужили украшением главного новогоднего символа. Процесс запечатлел квадрокоптер с высоты птичьего полета», — отметили в пресс-службе.
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Мира Полтева