Подмосковные росгвардейцы задержали водителя, угрожавшего ножом сотруднице АЗС

Росгвардейцы задержали в Электростали 69-летнего жителя Электрогорска, угрожавшего убийством сотруднице автозаправочной станции. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«Росгвардейцы получили сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации на охраняемом объекте. К прибывшим на место стражам порядка обратилась оператор АЗС и рассказала, что между ней и неизвестным произошел конфликт на почве личной неприязни. В результате агрессивно настроенный гражданин начал угрожать женщине убийством и достал нож. Злоумышленник скрылся на личном автомобиле, а испуганна сотрудница нажала тревожную кнопку», – говорится в сообщении.Через некоторое время росгвардейцы задержали подозреваемого по полученным приметам недалеко от места происшествия. Злоумышленника доставили в отдел полиции для разбирательства.
Читайте также:
Мужчина избил школьника из-за игрушечного ножа
В Подмосковье нашли три боеприпаса времён ВОВ
Найти «кислотного маньяка» из Подмосковья помогли камеры «Безопасного региона»
Лора Луганская