В Подмосковье нашли три боеприпаса времён ВОВ

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Три боеприпаса времён Великой Отечественной войны были обнаружены 15 и 16 апреля в Рузском городском округе, Солнечногорске и Клину, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В округе Клин боеприпас жители обнаружили на обочине просёлочной дороги. Они сразу вызвали спасателей. Взрывотехники определили, что боеприпас является 50-миллиметровой миномётной миной», — говорится в сообщении.В Рузском округе опасную находку сделал хозяин дачи в деревне Григорово во время строительных работ на своём участке. Приехавшие специалисты установили, что это артиллерийский снаряд.
А третий боеприпас — 82-миллиметровую миномётную мину — местные жители нашли по время прогулки по лесу у деревни Баранцево городского округа Солнечногорск.
Взрывотехники поместили боеприпасы в специальные контейнеры, вывезли в безопасное место и уничтожили.
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Лев Каштанов