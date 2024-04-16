Мужчина избил школьника из-за игрушечного ножа

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Мужчина избил школьника на детской площадке в подмосковном Домодедове из-за игрушечного ножа. Об этом со ссылкой на мать пострадавшего сообщает «360».
Мужчина счел, что мальчик угрожает его сыну. Родители потерпевшего обратились с заявлением в полицию. Виновного задержали.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении неоднократно судимой 32-летней местной жительницы Махачкалы, подозреваемой в истязании своей 4-летней дочери. По версии следствия, женщина с января по март 2024 года на постоянной основе избивала свою малолетнюю дочь. Органы опеки забрали девочку у матери. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова