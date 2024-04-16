Найти «кислотного маньяка» из Подмосковья помогли камеры «Безопасного региона»

Камеры системы «Безопасный регион» помогли установить преступника, облившего женщин химической жидкостью в Монине. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Сообщения о нападении на женщину и несовершеннолетнюю девушку поступили в дежурную часть отдела полиции города Лосино-Петровский 10 апреля. Неизвестный облил потерпевших химической жидкостью, что вызвало серьёзные ожоги. Оба инцидента зафиксировали камеры «Безопасного региона», что и помогло выяснить личность преступника», – говорится в сообщении.Предполагаемым преступников оказался житель посёлка Монино. Его задержали благодаря оперативной работе следователей и сотрудников МУ МВД «Щёлковское».
Мужчина признался в содеянном, его поместили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
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Лора Луганская