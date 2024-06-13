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В Подмосковье увеличили выплаты на приёмных детей

13 июня 2024, 12:28
Фото: Минсоцразвития МО

Фото: Минсоцразвития МО

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Ежемесячное пособие на приёмных детей в возрасте от года до семи лет увеличили в Московской области, опекуны и приёмные родители начнут получать выплату в размере более 17 тысяч рублей уже с 1 июля, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
«Увеличенная выплата составляет 17 тысяч 747 рублей. Этой мерой поддержки мы охватываем более1,7 тыс. детей. Принятые изменения позволят в будущем прийти к единому размеру ежемесячных выплат на содержание детей-сирот вне зависимости от их возраста», — отметила первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.
В министерстве пояснили, что сейчас размер выплаты зависит от возраста ребёнка: в частности, на ребёнка от года до полутора лет ежемесячное пособие составляет 15 589 рублей 81 коп., от полутора до трёх лет — 15 774 рублей 47 копеек и от трёх до семи лет — 13 135 рублей 88 копеек.



Теперь пособие приравняли к региональному прожиточному минимуму на ребёнка и в дальнейшем будут его индексировать.

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#подмосковье
Телевизор, холодильник и OZON: Стало известно, как сидит Тимур Иванов
Экс-замминистра обороны Иванов сидит в камере с телевизором и пользуется OZON
13 июня 2024, 13:11

Фото: iStock/Maddie Red Photography

Экс-замминистра обороны РФ Тимур Иванов находится в СИЗО «Лефортово», в камере у него есть телевизор и холодильник, также он может получать посылки с маркетплейса. Об условиях содержания Иванова в камере рассказывает Shot.
Иванов содержится в двухместной камере, в которой есть телевизор и холодильник. Ему, как и другим арестантам, приходится соблюдать строгие условия содержания и режим.

При этом Иванов может общаться с близкими только через «Почту России» с долгими сроками доставки. Нет в СИЗО ресторана и даже магазина, однако родня экс-замминистра обороны РФ может отправить ему посылки с OZON. Их тщательно досматривают и передают Иванову.

Также известно, что обращаются к Тимуру Иванову на «вы».

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#рф
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В России отменили авиасалон МАКС-2024
ТАСС: в России отменили авиасалон МАКС-2024
13 июня 2024, 13:10

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В этом году Международный авиакосмический салон (МАКС) проводиться не будет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Примечательно, что в прошлом месяце источник РИА Новости в авиаотрасли проинформировал, что в 2024 году авиасалон могут отменить. Причина отмены авиакосмического салона в этом году не сообщаются.

Летом 2023 года МАКС переносился на 2024 и 2025 годы. В то время организаторы также не уточнили причину переноса.

Напомним, последний раз авиакосмический салон состоялся летом 2021 года. МАКС проводится раз в несколько лет, начиная с 1993 года. Авиасалоны проводятся в городе авиационной науки и техники Жуковском, на аэродроме центральной испытательной базы страны

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#самолет
#жуковский
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Гусь лучше собаки: Как содержать птицу в качестве домашнего питомца в квартире
13 июня 2024, 13:08

Фото:istockphoto/ClaireLucia

Несколько недель назад в соцсетях появилось видео на котором девушка пришла забирать заказ в пункт выдачи Wildberries с домашним гусем. Позже возле станции метро «Окская» был замечен молодой человек, который пришел с гусем на поводке в магазин. Получается, теперь, москвичи стали заводить гусей вместо собак. В интернете позитивно отзываются о птицах в качестве питомца — в среднем они живут в два раза дольше собаки. Очень сильно привязываются и любят своего хозяина.
Об особенностях содержания гусей и уток в домашних условиях, подготовке помещения и возможных затруднениях расскажет редакция «Радио 1».

Особенности содержания гусей

Гусю необходимо не менее 2 квадратных метров пространства. Они много едят и гадят. Приучить к лотку их практически невозможно. Летом птицы в течение дня находятся на выгуле. Создать такие условия в городе невозможно. Гуси съедают до 2 килограмм зеленой массы или сена в день. Нужно хорошо продумать, где будет храниться сено. Гуси очень громкие птицы — это может мешать соседям. Им постоянно нужно плавать в ванне или водоеме.

Подготовка помещения

Птицу можно расположить в клетке на застекленном балконе или лоджии. Можно соорудить в одной из комнат или в кладовой небольшой вольер. Если для жилья питомца определяют кладовую, в ней необходимо освещение (не менее 14 часов в сутки). В клетке у гуся необходимо разместить подстилку, кормушку и поилку. Обязательно нужно установить емкость с камушками. Они необходимы для нормального пищеварения. Подстилку необходимо менять ежедневно.

Правила кормления

Питомцу необходимо питаться три раза в день. Летом в рацион должна входить трава, а зимой сено. Утром и вечером птице дают дробленое зерно. Днем, помимо травы, необходимы мешанки из мелко нарезанных овощей. Гусям, которые живут в квартире, 2-3 раза в неделю дают мясной фарш.

Утки вмерзают в лёд в водоёмах Петербурга
Утки вмерзают в лёд в водоёмах Петербурга

Возможные трудности

Самые главные трудности возникают с туалетом. Питомец не сможет приучиться к лотку. Покидая дом, его необходимо будет сажать в клетку. Крылья птице лучше подрезать. Взлетев, гусь может устроить погром в квартире. Они своенравны и ревнивы. Быстро привыкают к хозяину, но посторонних могут щипать и пытаться выгнать с территории, которую животное считает своей. В квартире нужно выделить место для хранения кормов, а это может быть проблематично.

Памперсы для гусей

Многоразовые памперсы для гусей защищают помещение от загрязнений. Внутренняя часть памперсов является водонепроницаемой и предотвращает протекание. В интернете можно выбрать подгузник любого дизайна. Внутрь памперса для птиц можно положить хлопок, бумажное полотенце и другой материал, чтобы часто не стирать его.

В неволе гусь может прожить до 30 лет. Планируя завести питомца, необходимо объективно оценивать свои возможности, поскольку птица не слишком подходит для комнатного содержания.

Разведение уток в городской квартире

Уток принято считать водоплавающими птицами. Их можно разводить в домашних условиях, существуют они и в дикой природе. Квартира может не предоставить им необходимого пространства для свободного передвижения, но с правильным обустройством пространства можно создать комфорт для них. Можно купить специальные загородки или вольеры. У птиц должен быть доступ к свежей воде для купания.

Утки нуждаются в особом рационе и уходе. В их рационе должны быть присутствовать корма, богатые белками, а также витамины и минералы, необходимые для их нормального развития и роста. Помимо этого, утки очень громкие. В квартире это может мешать соседям. Орнитологи утверждают, что продолжительность жизни уток может достигать 20 лет.


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#птицы
#птица
#правила
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В Кашире провели автопробег в честь Дня России
13 июня 2024, 13:08

Фото: пресс-служба администрации .о. Кашира

Автопробег, приуроченный ко Дню России, состоялся в Кашире, мероприятие организовало местное отделение партии «Едина Россия», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Колонна автомобилей с флагами стартовала от дворца спорта «Юбилейный», проехала до Садовой улице, а затем — до Аллеи славы. Здесь участники акции почтили память защитников Родины и возложили цветы к обелиску. Затем участники акции проехали по каширскому проспекту до стоянки рядом со зданием администрации, где выстроили машины буквой Z. Такой была финальная точка акции», — говорится в сообщении.
В патриотическом автопробеге приняли участие представители городских округов Кашира, Ступино и Чехов, представители партии «Единая Россия», а также активисты «Движения Первых» и члены Каширского отделения «Молодой гвардии Единой России».

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#день россии
#кашира
#патриотизм
#автопробег
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В Подмосковье проверили состояние железнодорожных станций
13 июня 2024, 12:52

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Состояние трёх железнодорожных станций — Луговая, Депо и Лобня — проверили инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Особое внимание в ходе проверок уделялось состоянию лестниц, перил и ограждений, уличному освещению, наличию навалов мусора на контейнерных площадках, а также наличию мелких бытовых отходов в полосе отвода железной дороги», — говорится в сообщении.
Все неполадки, которые были замечены в ходе проверок, инспекторы занесли в протокол и установили для ответственных лиц сроки исправления нарушений.

В министерстве отметили, что теперь проверки состояния железнодорожных станций, расположенных в Московской области, будут проводиться каждую неделю.

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#железнодорожная станция
#проверки
#минчистоты
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Скончался Герой СССР, лётчик-космонавт Вячеслав Зудов
13 июня 2024, 12:45

Фото: РИА Новости/Александр Макаров

Ушёл из жизни Герой СССР, лётчик-космонавт Вячеслав Зудов. Ему было 82 года. Об этом сообщили в «Роскосмосе».
«Вячеслав Дмитриевич скончался на 83-м году, 12 июня 2024 года», — говорится в сообщении.

Его похоронят 14 июня на Федеральном военном мемориальном кладбище Министерства обороны РФ в Мытищах.

В 1976 году Зудов оказался среди участников единственной нештатной посадки советского пилотируемого космического корабля на воду. Тогда «Союз-23» приземлился на озеро Тенгиз, однако парашют не отсоединился, наполнился водой и перевернул корабль. Несколько часов длилась операция по спасению членов экипажа. За проявленные мужество и героизм Зудова наградили медалью Героя СССР и орденом Ленина.

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#корабль
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#следствие
#рф
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ФСБ: в Ингушетии задержали чиновников за хищение более одного миллиарда рублей
13 июня 2024, 12:38

Фото:istockphoto/Rawf8

За хищение более одного миллиарда рублей задержаны чиновники в Ингущетии. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ России. По предварительной информации, в организованную группу входили чиновники, а также неустановленные лица и жители республики.
Также сообщается, что в период с 2019 по 2022 год похищены выделенные из бюджета средства, предназначенные, чтобы реализовать господдержку для семей с детьми.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве при получении выплат. Произведены 15 обысков в домах и на работе у подозреваемых. Два фигуранта находятся под стражей, а еще один под домашним арестом.

До этого депутат Госдумы от Самарского избирательного округа Александр Хинштейн сообщал о задержании директора Трамвайно-троллейбусного управления Самары Михаила Ефремова по делу о финансовых махинациях на сумму больше 100 миллионов рублей.

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#россия
#мошенничество
#мошенники
#фсб
#новости
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В подмосковных лесах появились первые маслята и подберезовики
13 июня 2024, 12:33

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области

В лесах Подмосковья после обильных дождей появились маслята и подберезовики. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
После обильных дождей и тёплой погоды лесное богатство наконец проросло и порадовало любителей тихой охоты

«Прогулки в лесу летом — одно из любимых занятий наших жителей.На природе можно отдохнуть, отвлечься от городской суеты и заняться полезным делом — походить по лесу и пособирать грибы или ягоды. Сейчас в лесу можно найти маслята, подберёзовики, подосиновики, лисички и даже белые грибы. Они съедобны и используются при приготовлении различных блюд», — поделился министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Маслята чаще всего растут в сосновых борах. Подберёзовики можно найти на увлажнённых полянах в смешанном лесу и берёзовых рощах. Лисички любят смешанный или еловый сухой лес, так же как и белые грибы.

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#лес
#грибы
#ягоды
#министр
#тихон фирсов
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На форуме «Строим Россию!» обсудят инфраструктурное развитие страны
13 июня 2024, 12:08

Фото: iStock/Евгений Харитонов

Форум «Строим Россию!» состоится в Москве 1 июля, в нём примут участие представители власти, бизнес-сообщества и общественных организации, сообщает пресс-служба Российского союза промышленников и предпринимателей.
«В рамках форума запланированы два пленарных заседания: «Стройкомплекс России: национальные приоритеты» и «Развитие транспортной инфраструктуры». В рамках заседаний планируется рассмотреть задачи инфраструктурного развития страны, финансирование проектов, обеспечение строительной и транспортной сфер кадрами, производительность труда, меры поддержки и снижение административных барьеров», — говорится в сообщении.
Кроме того, на форуме будут проведены две стратегические сессии: Производительность труда и цифровизация отрасли» и «Модернизация ЖКХ: привлечение внебюджетного финансирования в перспективные проекты».

Регистрация на форму проводится онлайн.

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#строительство
#форум
#россия
#инфраструктура
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