В Подмосковье увеличили выплаты на приёмных детей

Фото: Минсоцразвития МО
Ежемесячное пособие на приёмных детей в возрасте от года до семи лет увеличили в Московской области, опекуны и приёмные родители начнут получать выплату в размере более 17 тысяч рублей уже с 1 июля, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
«Увеличенная выплата составляет 17 тысяч 747 рублей. Этой мерой поддержки мы охватываем более1,7 тыс. детей. Принятые изменения позволят в будущем прийти к единому размеру ежемесячных выплат на содержание детей-сирот вне зависимости от их возраста», — отметила первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.В министерстве пояснили, что сейчас размер выплаты зависит от возраста ребёнка: в частности, на ребёнка от года до полутора лет ежемесячное пособие составляет 15 589 рублей 81 коп., от полутора до трёх лет — 15 774 рублей 47 копеек и от трёх до семи лет — 13 135 рублей 88 копеек.
Теперь пособие приравняли к региональному прожиточному минимуму на ребёнка и в дальнейшем будут его индексировать.
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