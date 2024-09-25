Глава Одинцовского округа Иванов осмотрел автогородок у звенигородской школы

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов осмотрел после благоустройства в Звенигороде территорию школы №2 им. Героя Советского Союза М.А. Пронина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Благоустройство проводили в рамках масштабного капремонта, который проходил по президентской программе «Модернизация системы общего образования». У школы полностью обновили стадион и обустроили автогородок. Теперь школьники смогут на практике изучать правила дорожного движения.
В администрации добавили, что масштабный капремонт звенигородской школы №2 им. Героя Советского Союза М.А. Пронина включал замену инженерных коммуникаций, обновление фасадов и крыши здания, полную отделку внутренних помещений и благоустройство прилегающей территории. Площадь образовательного учреждения превышает 2,5 тыс. кв. метров.
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Благоустройство проводили в рамках масштабного капремонта, который проходил по президентской программе «Модернизация системы общего образования». У школы полностью обновили стадион и обустроили автогородок. Теперь школьники смогут на практике изучать правила дорожного движения.
«Ребятам рассказывают о правилах поведения вблизи проезжей части – например, как правильно переходить дорогу по «зебре», что означают сигналы светофора и дорожная разметка. Дорожные знаки – мобильные, их можно переносить и моделировать конкретную дорожную ситуацию, – отметил Иванов.Он напомнил, что на прошлой встрече с жителями договорились задействовать для развития спортивного ядра свободные участки с торцов футбольного поля. После беседы с родителями, учителями и ученикам решили создать площадку для сдачи норм ГТО. Оборудование уже закуплено, монтаж планируют завершить до 7 октября этого года.
В администрации добавили, что масштабный капремонт звенигородской школы №2 им. Героя Советского Союза М.А. Пронина включал замену инженерных коммуникаций, обновление фасадов и крыши здания, полную отделку внутренних помещений и благоустройство прилегающей территории. Площадь образовательного учреждения превышает 2,5 тыс. кв. метров.
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Лора Луганская