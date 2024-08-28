Подмосковные школы приёмных родителей окончили около 30 тысяч человек

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
В Московской области работает 69 школ приёмных родителей, за 12 лет с открытия этих учебных заведений курсы там прошли около 30 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.
«У нас функционирует 69 школ приёмного родителя, где опытные психологи помогают как будущим, так и действующим родителям. Ежегодно в регионе насчитывается более двух с половиной тысяч выпускников этих школ», — отметила первый зампред областного правительства Людмила Болатаева.Ученики школ приёмных родителей получают базовые знания по педагогике, психологии и медицине, а также информацию о юридической защите прав и интересов ребёнка. Продолжительность курса составляет 80 часов. В программе есть групповые и индивидуальные, а также очные и дистанционные занятия. Кроме того, организуются визиты в семейные центры и приёмные семьи.
Полная информация о работе подмосковных школ приёмных родителей размещена на сайте «Усыновление в Московской области».
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