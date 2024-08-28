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Подмосковные школы приёмных родителей окончили около 30 тысяч человек

28 августа 2024, 12:47
Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

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В Московской области работает 69 школ приёмных родителей, за 12 лет с открытия этих учебных заведений курсы там прошли около 30 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.
«У нас функционирует 69 школ приёмного родителя, где опытные психологи помогают как будущим, так и действующим родителям. Ежегодно в регионе насчитывается более двух с половиной тысяч выпускников этих школ», — отметила первый зампред областного правительства Людмила Болатаева.
Ученики школ приёмных родителей получают базовые знания по педагогике, психологии и медицине, а также информацию о юридической защите прав и интересов ребёнка. Продолжительность курса составляет 80 часов. В программе есть групповые и индивидуальные, а также очные и дистанционные занятия. Кроме того, организуются визиты в семейные центры и приёмные семьи.



Полная информация о работе подмосковных школ приёмных родителей размещена на сайте «Усыновление в Московской области».

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#московская область
Глава Одинцовского округа Иванов дал поручения по обустройству парка в Звенигороде
Глава Одинцова Иванов дал поручения по обустройству парка в Звенигороде
28 августа 2024, 13:18

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов вместе с жителями звенигородского микрорайона Супонево проверил ход работ по благоустройству нового городского парка. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.
«Вместе с инициативной группой жителей посмотрели, как идёт благоустройство парка в Супонево. Там уже отсыпана гранитной крошкой дорожно-тропиночная сеть, завершается монтаж освещения, подготовлено основание для спортплощадки, которая зимой будет превращаться в каток. Готова площадка для собак, обустроить которую очень просили жители. Ею уже активно пользуются многие собаководы. В парке будет и вторая такая площадка – в три раза больше нынешний», – рассказал Иванов.
Он добавил, что планируется также разбить детские площадки, а в будущем году – построить павильоны, сцену и входную группу.

По итогам инспекции Иванов поручил ликвидировать в парке все сухостойные деревья.

Как отметили в администрации, в парке Супонево будут предусмотрены зоны как для спортивного, активного отдыха, так и для «тихого».

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#андрей воробьёв
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#подмосковье
#московская область
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В Московской области запустят пилотный проект по переводу автобусов на газ
28 августа 2024, 12:40

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Мострансавто рассчитывает закупить автобусы на метане. Пилотной площадкой выбран автопарк в Долгопрудном.
Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья по итогам встречи главы региона Андрея Воробьёва с членом правления, начальником департамента Газпрома Владимиром Марковым.
«Обсудили вопрос о переводе автопарков Мострансавто на газомоторное топливо – метан. Это позволит значительно сэкономить затраты на топливо, снизить выбросы парниковых газов и загрязняющих веществ. Для пилотного проекта рассматривается автопарк в Долгопрудном. Там будет 200 автобусов на метане», – отметили в пресс-службе.
В дальнейшем этот опыт может быть распространён на автобусные парки в городских округах Домодедово, Подольске, Одинцово и Ногинск.

По итогам совещания предложено разработать совместную дорожную карту между подмосковным Минтрансом и компанией «Газпром газомоторное топливо».

Как уточнили в пресс-службе, всего в Московской агломерации расположено 15 газозаправочных объектов.

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#газпром
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На пляже российского города обнаружили неизвестных кровососущих червей
Посетители пляжа в Санкт-Петербурге столкнулись с кровососущими червями
28 августа 2024, 12:35

Фото: iStock/Besides the Obvious

На пляже Санкт-Петербурга отдыхающие обнаружили кровососущих червей. Об этом сообщает Telegram-канал «Питер сегодня».
Отмечается, что посетители одного из пляжей Петербурга выложили в сеть фото и ролик с неизвестными белыми червями, которые закапываются в песок и прыгают в ответ на попытку их переместить. Также на одном из кадров изображен укус неизвестного червя, внешне напоминающий комариный — красное пятно на коже.

Пользователи соцсетей отметили, что сталкивались с подобными червями и раньше. По данным одного из комментаторов, это могут быть проволочники.

Проволочники — это личинки жуков-щелкунов, которые отличаются жестким телом белого цвета. Они питаются сельскохозяйственными культурами, а также зачастую не кусают людей.

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Житель Раменского вошёл Оргкомитет празднования Дня Победы над Японией
28 августа 2024, 12:24

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Членом Оргкомитета первого официального празднования Дня Победы над Японией стал житель Раменского округа, лидер Раменского гуманитарного конвоя, руководитель Штаба Захара Прилепина по Московской области Михаил Лубошников, также в Оргкомитет вошла пресс-секретарь Штаба, главный редактор федерального издания «Реальная Россия» Ирина Гирш, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Это событие — некая машина времени, которая позволяет нам войти в историю 79-летней давности. Первое празднование, как и сама Победа, должны были быть 3 сентября 1945 года, и мы, участвуя в организации этого мероприятия, врываемся в прошлое, чтобы победить в будущем», — сказал Михаил Лубошников.
Торжество в честь 79-й годовщины Победы над Японией и окончания Второй мировой войны состоится 3 сентября в Краснознаменном зале Центрального дома Российской армии имени М.В. Фрунзе в Москве.

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Московская область вместе с Газпромом догазифицирует около 1 тысячи СНТ
28 августа 2024, 12:15

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Власти Подмосковья вместе с Газпромом догазифицируют в регионе почти 1 тыс. СНТ, реализуют девять концессий по теплоснабжению, построят и реконструируют 10 ГРС. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил главные направления сотрудничества с представителями Газпрома, от догазификации СНТ до ключевых программ по повышению надёжности энергоснабжения региона.
«Сегодня мы проводим очень важную встречу, которая касается и газификации, и расширения мощностей газораспределительных станций, и всего, что связано с концессиями, теплоснабжением в Московском регионе. Активно реализуется президентская программа догазификации населённых пунктов. Наше Подмосковье имеет весьма заметную долю в проектах Газпрома. Поэтому все актуальные вопросы мы вынесли на обсуждение. До наступления холодов мы должны завершить работы по подготовке муниципалитетов к отопительному сезону», – сказал Воробьёв.
Президентская программа социальной газификации стартовала в 2021 году. В Подмосковье за три года планировалось догазифицировать около 122 тыс. домовладений. Однако план будет перевыполнен. Создана техническая возможность для подключения свыше 131 тыс. домов, заключено около 128 тыс. договоров, из которых более 90% исполнено.

Благодаря решению президента с этого года социальную газификацию распространили и на садовые товарищества. В Подмосковье – самый большой объём работ в стране. В течение пяти лет голубое топливо проведут почти в тысячу СНТ. К газу смогут подключиться более 63 тыс. домовладений.
«Андрей Юрьевич, благодаря вашей инициативе, поддержке председателя правления Газпрома Алексея Борисовича Миллера за последние несколько лет мы начали реализовывать большие программы по развитию Московской области и повышению благополучия жителей. Активно работаем в вопросах газификации. Это, прежде всего, выполнение президентской программы. Мы также расширили значительное количество так называемых запертых ГРС, подключение к которым новых абонентов было ограничено», – сказал член правления, начальник департамента ПАО «Газпром» Владимир Марков.
По его словам, теперь за счёт их мощности потребления промышленность и населённые пункты Подмосковья могут развиваться.
«Отмечу, что такой масштабной концессионной программы по теплоснабжению, как с Московской областью, не реализуется ни в одном регионе. Кроме того, Газпром участвует в развитии газомоторной инфраструктуры на территории региона. Мы благодарны за конструктивное сотрудничество по всем направлениям», – добавил Марков.
Продолжается также работа и по подключению негазифицированных населённых пунктов. В Подмосковье планируют строительство газопроводов протяженностью свыше 2000 км на территориях Шатуры, Егорьевска, Зарайска, Коломны и других муниципалитетов.
«В Московской области будут газифицированы 313 новых населённых пунктов. Программа реализуется успешно, подключаются всё новые потребители. Это касается и ликвидации технологических ограничений на газораспределительных сетях для обеспечения природным газом растущей потребности промышленности, которая развивается в Подмосковье», –отметил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.
Также успешно реализуется программа догазификации. От жителей Московской области принято уже более 130 тысяч заявок – свыше 10% от всего объема заявок в России. Отмечу, что в Подмосковье газовикам работать проще. Всё, начиная от трубы, задвижки, газового оборудования, производится в регионе.

Сейчас в Подмосковье модернизируют три ГРС: «Софрино» в Пушкинском округе, «Яхрома» в Дмитровском и «Глебовская» в Истре. Всего в Подмосковье планируется построить или реконструировать 10 газораспределительных станций.

​Другое ключевое направление сотрудничества – теплоснабжение. В Московской области готовятся к новому отопительному сезону. С ООО «Газпром теплоэнерго Московская область» заключено девять крупных концессионных соглашений по реконструкции и модернизации систем теплоснабжения. Они касаются шести городских округов: Солнечногорск, Пушкинский, Клин, Серпухов, Сергиево-Посадский и Воскресенск. Общий объём инвестиций – более 70 млрд рублей.

Воробьёв также поздравил руководителей отраслевых предприятий с приближающимся профессиональным праздником.
«Мы встречаемся накануне 1 сентября, которое для многих ассоциируется с началом учебного года. Но в 2024-м эта дата выпадает на День работников нефтяной и газовой промышленности. Поэтому я хочу от всей команды поздравить нашего уважаемого партнёра Газпром, компанию «Мособлгаз» и всех сотрудников, которые добросовестно, с вниманием и заботой трудятся в этой отрасли», – сказал губернатор.
Праздник отмечается в первое воскресенье сентября.

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#андрей воробьёв
#отопление
#газпром
#отопительный сезон
#теплоснабжение
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Дело о хищении в «Роснано»: многомиллиардный ущерб и арест соратников Чубайса
28 августа 2024, 12:00

Фото: iStock/blinow61

По факту многомиллиардных хищений в госкорпорации «Роснано» расследуется несколько уголовных дел. Только по одному из дел госкорпорации «Роснано» был причинен ущерб на сумму более 2 миллиардов рублей. Компания признана потерпевшей.
О том, кто стоит за многочисленными кражами и как Чубайс провернул громкую аферу, расскажет редакция «Радио 1».

Двух соратников Чубайса заочно арестовали


27 августа текущего года Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца двух бывших топ-менеджеров госкорпорации «Роснано» — Олега Киселева и Ирину Рапопорт.

Соратникам бывшего главы организации Анатолия Чубайса вменяют растрату в особо крупном размере. Согласно информации следствия, обвиняемые, действуя в составе организованной преступной группы, растратили средства из уставного капитала «Роснано» через финансовые операции.

Олег Киселев, который работал в «Роснано» с 2008 по 2019 год, занимал пост зампредседателя правления, а Ирина Рапопорт возглавляла дочернюю компанию «Роснано капитал», которая ранее была зарегистрирована в Швейцарии. В настоящее время Киселев и Рапопорт проживают за пределами страны.

В деле о хищениях из «Роснано» еще больше фигурантов


1 апреля 2024 года депутат Государственной Думы Александр Хинштейн сообщил, что под заочное обвинение попал заместитель председателя правления «Роснано» Олег Киселев, управляющий директор «Роснано» Ирина Раппопорт и председатель правления банка «Пересвет» Александр Швец. Все они скрылись от правоохранителей за пределами России.

Четвертым фигурантом дела является директор дочерней структуры корпорации Nanoenergo Fund Limited Олег Дьяченко. Он заключил со следствием соглашение о сотрудничестве и на сегодняшний день находится под домашним арестом.

По данным следствия, организатором преступных денежных махинаций может выступать лицо из числа руководителей госкорпорации. Как сообщает МВД, деньги были похищены из «Роснано» с 2012-го по 2015 год путем вывода в кипрский фонд с использованием особой схемы, которая состоит из подконтрольных фирм.

Афера Галкина и Чубайса с гибкими планшетами: Главу «Пластик лоджик» арестовали по обвинению в растрате средств «Роснано»


Суд в Москве арестовал главу компании «Пластик лоджик» Бориса Галкина по обвинению в растрате денег, выделенных «Роснано». Галкин стал фигурантом дела в апреле прошлого года.

Сумма хищений не уточняется. Примечательно, что Галкин свою вину не признал.

Напомним, в 2011 году глава «Роснано» Анатолий Чубайс показал российскому лидеру Владимиру Путину гибкий планшет для школьников, «способный заменить комплект учебников по всем дисциплинам», однако проект так и не был реализован.

Фото: РИА Новости/ Григорий Сысоев

В 2014 году выяснились подробности по делу. Счетная палата, проверив «Пластик лоджик», заявила, что технологии для производства гибких планшетов у зарубежной компании не были закуплены, а завод в Зеленограде не построили.

В марте прошлого года «Роснано» отсудила у «Пластик лоджик» 700 тысяч рублей, а зимой этого года решила инициировать процесс банкротства организации.

«Роснано» досрочно погасило часть долга


Крайне сложное финансовое положение «Роснано» стало достоянием общественности в 2019 году, когда компанией руководил Анатолий Чубайс. В конце 2020 года его сменил Сергей Куликов.

В марте управляющий финансовый директор компании Владислав Юнусов заявил, что госкорпорация больше не может справляться с обслуживанием долга собственными силами. В конце мая «Роснано» предупредила о риске банкротства и попросила скидку на погашение долга.

В июле «Роснано» смогла досрочно погасить 80% долга после соглашения о скидке с кредиторами в размере 20 процентов.

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В Домодедове отремонтируют детсад, построенный 58 лет назад
28 августа 2024, 11:50

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Капитальный ремонт детского сада «Белочка» планируют провести в Домодедове, подряд на работы уже выставили на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Детский сад «Белочка» расположен по адресу: город Домодедово, Западный микрорайон, улица Рабочая, дом №47. Здание было построено в 1966 году, его общая площадь составляет около 2,7 тыс. квадратных метров. Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, капитально отремонтировать дошкольное учреждение и поставить туда всё необходимое оборудование», — говорится в сообщении
Завершение капремонта намечено на 2025 год.

Начальная цена лота составляет 278 миллионов 876 тысяч 268 рублей 34 копейки, заявки принимаются до 11 сентября.

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Следовавшие в Нижнекамск самолеты посадят в трех соседних аэропортах
Самолеты в Нижнекамск перенаправили в аэропорты Самары, Уфы и Ижевска
28 августа 2024, 11:25

Фото: iStock/Chalabala

Летевшие в Нижнекамск самолеты перенаправили в ближайшие аэропорты Самары, Уфы и Ижевска. Воздушная гавань Татарстана временно остается закрытой, сообщает Росавиация 28 августа.
Ограничения полетов в аэропорту Нижнекамска ввели в 09:00 мск. С этого момента аэродром временно не отправляет и не принимает рейсы. Все самолеты, следовавшие на тот момент в Нижнекамск, перенаправили в другие открытые поблизости аэропорты: Уфа, Самара и Ижевск.

Ранее сообщалось также о закрытии аэропорта в Казани, который приостановил работу с 7 утра 28 августа. Самолеты из Сочи в Казань перенаправили на запасной аэродром в Самаре. Одновременно перенаправили рейсы в Казань из московского аэропорта Шереметьево. Подробности об ограничениях в воздушных гаванях городов пока не сообщаются

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Акция по чипированию и вакцинации питомцев пройдёт в двух подмосковных парках
28 августа 2024, 10:43

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В парках Московской области теперь можно позаботиться о четвероногих. В августе стартовала акция по чипированию и вакцинации домашних животных, которая охватит 14 парков региона. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
«В этот четверг акция состоится в парках Дубрава в Павлово-Посадском городском округе и «Скитские пруды» – в Сергиево-Посадском. Адреса и графики дежурств мобильных офисов можно найти по ссылке», – говорится в сообщении.
Владельцы могут зарегистрировать мобильных офисах Госветслужбы питомцев с внесением данных в единую региональную базу. Также специалисты установят безопасный для здоровья животного микрочип.

При необходимости на месте проведут вакцинацию и консультацию по уходу за питомцем, добавили в пресс-службе.

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