Школа приёмных родителей Подмосковья запускает уникальный образовательный модуль

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Новый образовательный модуль запускает школа приёмных родителей Московской области, этот единственный в стране курс рассчитан на людей, собирающихся взять в семью ребёнка, испытавшего жестокое обращение, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.
«В Школе приёмных родителей Подмосковья, помимо основной программы, слушателям доступно девять дополнительных модулей. И совсем недавно мы запустили ещё один: это единственный в России образовательный модуль для приёмных родителей, которые готовы взять ребёнка, подвергшегося жестокому обращению», — цитируются в сообщении слова первого заместителя председателя областного правительства Людмилы Болатаевой.Новый модуль поможет родителям распознать, сталкивался ли ребёнок с жестоким обращением, а также научит, как взаимодействовать с таким ребёнком и помочь ему справиться со страхами, низкой самооценкой и агрессивным поведением.
Длительность программы составляет 32 часа, она проходит в форме тренингов. Записаться на учёбу можно онлайн.
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Лев Каштанов