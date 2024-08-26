Подмосковные школы в этом году приняли на работу 2,5 тыс. новых учителей

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Работать в подмосковные школы в этом году пришли около 2,5 тыс. новых учителей.
Такой статистикой поделился первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн.
Зампред также рассказал, что 2 сентября в Подмосковье откроют двери 39 новых школ и 26 детских садов. Там смогут учиться и воспитываться 38 тыс. и 6 тыс. детей соответственно.
Ещё 40 школ и 21 садик откроют в регионе после проведения капремонта по президентской программе. В комфортных условиях смогут получать образование 21 тыс. школьников и 5 тыс. дошколят.
Читайте также:
В новом учебном году за парты сядут 1 млн 100 тыс. подмосковных школьников
Воробьёв поставил задачу полностью подготовить все школы к 1 сентября
В Московской области в 2024 году планируют ввести 24 объекта спорта
«Большой вызов для нас – обеспеченность новых школ кадрами. Для 39 новостроек штат укомплектован практически полностью. Из 2911 мест осталось всего 47 вакансий. А в целом к нам в школы Подмосковья в этом году пришли почти 2,5 тыс. новых учителей. Они подписали контракты и со 2 сентября приступают к работе. Таким образом, общая численность преподавателей в Московской области уже превышает 52 тыс.», – сказал Бронштейн на совещании губернатора региона Андрея Воробьёва с членами правительства и главами городских округов Подмосковья.
Зампред также рассказал, что 2 сентября в Подмосковье откроют двери 39 новых школ и 26 детских садов. Там смогут учиться и воспитываться 38 тыс. и 6 тыс. детей соответственно.
Ещё 40 школ и 21 садик откроют в регионе после проведения капремонта по президентской программе. В комфортных условиях смогут получать образование 21 тыс. школьников и 5 тыс. дошколят.
Читайте также:
В новом учебном году за парты сядут 1 млн 100 тыс. подмосковных школьников
Воробьёв поставил задачу полностью подготовить все школы к 1 сентября
В Московской области в 2024 году планируют ввести 24 объекта спорта
Лора Луганская