В Московской области в 2024 году планируют ввести 24 объекта спорта

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В 2024 году в Подмосковье рассчитывают ввести 24 объекта спорта.
Такие данные привёл министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.
Абарёнов добавил, что были проанализированы запросы жителей. Порядка 610 тыс. человек живут в шаговой доступности от этих объектов спорта.
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«У нас на сегодняшний день 33 объекта спорта строятся, находятся на стадии реконструкции или капитального ремонта. В их числе – 21 стадион и семь бассейнов. В этом году планируется ввести 24 объекта спорта. Новыми объектами спорта будут обеспечены пять городских округов. В 18 муниципалитетах появятся спортивные объекты после капремонта», – сказал министр на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с членами правительства и главами городских округов Подмосковья.
Абарёнов добавил, что были проанализированы запросы жителей. Порядка 610 тыс. человек живут в шаговой доступности от этих объектов спорта.
«На сегодняшний день три объекта – в стадии строительной готовности свыше 80%, в том числе ФОК «Можайский», который уже открыт, готовность 11 объектов составляет от 40% до 80%, готовность трёх объектов – менее 40%», – добавил глава подмосковного Минспорта.Дмитрий Абарёнов добавил, что ФОК в Можайске, которого особенно ждали самбисты, был открыт 17 августа.
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Лора Луганская