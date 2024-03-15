Подмосковные школьник изготовили свыше 42 тысяч окопных свечей для бойцов

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Учащиеся Подмосковья изготовили более 42 тыс. окопных свечей для солдат СВО. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
С начала года учащиеся в в школах и колледжах изготовили более 42 тысяч свечей.
Стоит отметить, что свечи горят коло 6-7 часов, давая свет и тепло. Школьники с особым трепетом создают их в свободное от учебы время.
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«Окопные свечи, которые можно использовать не только для освещения помещений, но и для разогревания еды в полевых условиях, обогрева. Важно, что школьники и студенты чтут память прошлого и ценят героизм своих соотечественников! Ведь именно мероприятия такого рода являются фундаментом патриотического воспитания и патриотизма», — поделился регкоординатор Всероссийских проектов «Навигаторы детства» и «Орлята России» в Московской области Святослав Громов.
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Мира Полтева