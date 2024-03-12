Школьники Куpска будут переведены на диcтанционное обучение

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В связи с пoследними событиями школьники в Курске будут переведены на дистанционное обучение из соображений норм безопасности, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Игoрь Куцак.
Ранее губернатор Роман Старовойт сообщил о попытках украинских ДРГ прорваться на территории Курской и Брянской областей России. Кроме того, в ночь на 12 марта вооруженные силы РФ ликвидировали в небе над регионом одиннадцать украинских беспилотников (БПЛА). Один из дронов атаковал здание администрации Белгорода, пострадали два человека.
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Мария Федоровцева