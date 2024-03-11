Подмосковные школьники пишут письма поддержки бойцам СВО

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Гуманитарная акция «Неделя добрых дел» стартовала в школах Подмосковья. Ребята плетут маскировочные сети, пекут блины, расписывают глазурью печенье и пряники, а также пишут письма бойцам, участвующим в специальной военной операции. О проведении акции рассказал представители региональных школ в ходе видеоконференции губернатора Московской области Андрея Воробьёва с членами подмосковного правительства и главами городских округов.
Значимость этой акции, проходящей в рамках движения «Доброе дело», отметил глава региона.
Об активном старте акции рассказала директор Наталья Квашенникова гимназии имени Подольских курсантов в Климовске.
Акция «Неделя добрых дел» проводится во всех школах Московской области с 11 по 15 марта. По итогам в зону СВО будут переданы сплетённые школьниками маскировочные сети, пряники, а также написанные ребятами письма поддержки.
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«Вы знаете, что в 2022 году наши школьники выступили с инициативой и с тех пор успешно реализуется программа «Доброе дело». Эта акция — очень важная вовлечённость, связанная с заботой, участием и детей, и взрослых», — сказал Воробьёв.
Представители балашихинской школы №12 рассказали, что в акции принимают участие не только ученики, но и представители местного клуба «Активное долголетие». Помощь от представителей старшего поколения получили и ученики школы №3 в Мытищах. Кроме того, там решено по итогам недели провести конкурс на лучший расписной пряник.
«Мы сегодня пишем письма бойцам, украшаем печенье глазурью, печём блины, а самое главное — плетём сети. А вечером мы ждём наплыв родителей, которые активно нас в этом поддерживают», — поделилась Квашенникова.
Акция «Неделя добрых дел» проводится во всех школах Московской области с 11 по 15 марта. По итогам в зону СВО будут переданы сплетённые школьниками маскировочные сети, пряники, а также написанные ребятами письма поддержки.
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Лев Каштанов