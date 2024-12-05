Подмосковные школьники могут посетить интеллектуально-киберспортивную школьную лигу

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Школьники из Подмосковья смогут поддержать финалистов Всероссийской интеллектуально-киберспортивной школьной лиги, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Пятьсот первых посетителей финала получат ваучеры в компьютерный клуб VK Play Arena и брендированные стикеры.
Кроме того, на мероприятии будут представлены различные активности для гостей:
Финал состоится по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 27. корп.1.
Для посещения необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.
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