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Подмосковные школьники могут посетить интеллектуально-киберспортивную школьную лигу

Фото: istockphoto / sasha85ru

Фото: istockphoto / sasha85ru

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Школьники из Подмосковья смогут поддержать финалистов Всероссийской интеллектуально-киберспортивной школьной лиги, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.


Матчи пройдут в закрытом формате 13 декабря, а 14 декабря все желающие смогут посетить мероприятие и поддержать участников, которые будут соревноваться за денежный приз.

Пятьсот первых посетителей финала получат ваучеры в компьютерный клуб VK Play Arena и брендированные стикеры.

Кроме того, на мероприятии будут представлены различные активности для гостей:

Финал состоится по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 27. корп.1.

Для посещения необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.

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