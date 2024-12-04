В Подмосковье стартовал конкурс детского рисунка «Новогодний автобус»

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Конкурс детского рисунка «Новогодний автобус» проводит компания-перевозчик Мострансавто при поддержке подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба ведомства.
«Принять участие в конкурсе могут жители Подмосковья в возрасте до 14 лет. Тема конкурса — Новый год. Принимаются рисунки, выполненные в любой технике — от карандаша и пастели до акварели, фломастеров и цветных ручек. При этом использовать компьютерную графику и ИИ-технологии нельзя», — говорится в сообщении.Работы принимаются до 15 декабря включительно. Рисунок на конкурс следует отсканировать в высоком разрешении и отправить на электронную почту konkursmta@mail.ru. От одного участника принимается только одна работа.
Рисунки-победители разместят в соцсетях Мострансавто и на информационных экранах в автобусах перевозчика.
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